05 oct. 2025, 07:48, Actualitate
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Cu ce probleme s-a confruntat un explorator român, cu noua carte de identitate electronică

Imediat după ce a primit noua carte de identitate electronică, care conține informații legate de adresa de domiciliu și cip, un explorator român a trecut prin mai multe situații pe care le-a enunțat pe Facebook: de la instituții care nu au citator de carduri, la instituții care au astfel de aparate, dar nu funcționează. Între timp, datele legate de adresa de domiciliu pot fi accesate printr-o aplicație lansată de curând de Ministerul de Interne.

Exolploratorul, pe nume Radu Păltineanu, a povestit, deci, printr-o postare pe Facebook, problemele cu care s-a confruntat din momentul în care și-a primit noua carte de identitate electronică.

Gândul că în sfârșit buletinul de identitate îmi va intra în portofel fără ca vreun colț mai rămână pe afară, m-a convins de îndată -mi fac noua carte de identitate electronică. În naivitatea mea de early adopter nu m-am gândit o clipă făcând acest pas voi avea probleme în a-mi face un abonament la bibliotecă, a accesa servicii bancare sau a traversa granița”, a scris Radu Păltineanu, pe pagina personală de Facebook.

Toate aceste probleme, expuse de exploratorul român, vin pe fondul stocării adresei de domiciliu pe cipul noii cărți de identitate.

Astfel, noua carte electronică de identitate conține, la vedere, date personale (nume, prenume, sex, cetățenie, anul nașterii, CNP), numărul, data expirării, data emiterii și autoritatea emitentă sau semnătura titularului.

Apoi, pe cip sunt stocate, pe lângă datele personale, date ca: numele părinților, locul nașterii, certificate pentru semnătură electronică, imaginea facială, amprentele, adresa de domiciliu și adresa de reședință.

sursa foto: Facebook/Radu Paltineanu

sursa foto: Facebook/Radu Paltineanu

Instituțiile au nevoie de un cititor de carduri. Doar că, unele instituții din România nu au, însă, astfel de aparate.

„De când cu ea (n.r. Cartea electronică de identitate), am emoții de fiecare dată când trebuie s-o scot pe la cineva. E o surpriză inedită de fiecare dată. Și cum nu te enervezi când există campanii în toată regula de adoptare a ei. Țara asta este mult prea balcanică la capitolul digitalizare. Dar râdem ca să nu plângem”, a fost concluzia lui Radu Păltineanu.

Radu Păltineanu a povestit cum la bancă, femeia de la ghișeu a întors plasticul pe toate părțile găsească adresa de domiciliuși „mi-a zis că nu-mi poate schimba bani fără să-i dovedesc domiciliul”.

După ce i-am explicat are nevoie de un cititor fiindcă această informație este stocată pe chip i s-a părut prea complicat și mi-a zis să-i zic doar adresa verbal crede. A zis e de treabă cu mine și ce-i drept, m-am simțit privilegiat nu m-a trimis fac vreo procură”, a adăugat exploratorul.

Iar la bibliotecă, ca săși reînnoiască abonamentul, Radu Păltineanu a avut la el cartea veche de identitate ca să le poată arăta adresa de domiciliu funcționarilor.

„Mai avusesem la ei (n.r. abonament). Asta cred că a jucat un rol hotărâtor fiindcă nici vorbă de vreun cititor”, a adăugat acesta.

Radu Păltineanu mai menționează că, la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni, dintre România și Republica Moldova, a avut o problemă asemănătoare.

Toate ca toate, dar la Sculeni, când am dat să intru în țară, problem mai mare! Cel mai mare! După ce grănicerul l-a întors pe toate părțile fără vreo izbândă, mi-a cerut pașaportul. Noroc -l aveam, zic. Da, chiar noroc, cititorul e stricat. Dar el există. E totuși ceva -l au!”, a precizat acesta.

Implementarea noii cărți de identitate electronică a fost anunțată în urmă cu patru ani, dar există instituții publice care încă nu au achiziționat cititoare de carduri.

Între timp, pe 30 septembrie, Ministerul de Interne a anunțat că a lansat aplicația mobilă prin care se pot accesa datele de domiciliu de pe cipul noilor buletine.

De precizat este că, RoCEI Reader se numește aplicația și se poate descărca din AppStore și Google Play.

