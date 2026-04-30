Dimineață cu zăpadă pe 30 de aprilie, într-un oraș din România. Imagini cu peisajul de iarnă de la mijlocul primăverii

A mai rămas doar o zi până trecem în luna mai, iar într-un oraș din România încă ninge. Dimineața de 30 aprilie a venit cu peisaje în care totul este alb, parcă desprins dintr-un basm.
Imaginile cu ninsoarea au fost surprinse în Predeal, unde dimineață se înregistrau sub 0 grade și precipitații sub formă de ninsoare. Meteorologii avertizează că episoade similare ar putea continua și în zilele de 1 și 2 mai, când sunt prognozate noi ninsori, mai ales în zonele montane. La munte, temperaturile sunt potrivite mai curând unor luni de iarnă. Acolo, se resimt chiar şi -12 grade Celsius, din cauză că bate şi vântul. Pe 1 mai va fi rece şi în zona litoralului, cu maxime de 11 grade.
Valori termice înregistrate în această dimineață
-9 grade Călimani
-8 grade Omu
-8 grade Ceahlău
-8 grade Iezer
-7 grade Vlădeasa
-6 grade Lăcăuți
-5 grade Bâlea Lac
Episodul de iarnă a fost prezent și în stațiunea Rucăr-Bran, turiștii au surprins imagini cu stratul de zăpadă așternut. Lalelele, florile specifice de primăvară au fost acoperite de un strat generos de omăt.
Sursa foto: Meteoplus
