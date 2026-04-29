Prima pagină » Știri » Cum va fi vremea de 1 Mai la mare și la munte. Prognoză de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul

Cum va fi vremea de 1 Mai la mare și la munte. Prognoză de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul

Cristian Lisandru
Cum va fi vremea de 1 Mai la mare și la munte. Prognoză de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică, valabilă de astăzi – 29 aprilie – și până în data de 2 mai, ora 10:00.

Începând de miercuri (29 aprilie) valorile termice vor fi în scădere în toată țara. Joi și vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă (abateri de 8…12 grade față de mediile multianuale). Pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest se va produce brumă.

  • În intervalul menționat, vor fi perioade în care va ploua mai ales în sudul și estul țării și prin acumulare vor fi cantități de apă de 10…15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp.
  • La munte, dar trecător și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1.400 m treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă (5…8 cm).
  •  Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…70 km/h, transmit meteorologii ANM.

Cum va fi vremea de 1 mai

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme, dar și ce ne așteaptă pentru zilele de 1, 2 și 3 mai.

În data de 1 mai, temperatura va fi mult mai rece decât în mod obișnuit pentru începutul lunii mai, chiar dacă valorile termice vor fi în creștere față de ziua anterioară.

  • Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, când vor fi posibile ploi slabe pe scurtă durată.
  • Vântul va avea intensificări în decursul zilei, cu rafale de 45 km/h, iar noaptea va deveni slab. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 12 grade, iar cele minime între 4-7 grade.

Pe 2 mai, vremea va fi încă mult mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros și vor fi posibile ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11-13 grade, iar cele minime între 5 și 7 grade. â

În data de 3 mai, cerul va fi temporar noros și vor fi posibile de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 12 grade, iar cele minime între 5 și 7 grade”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Vremea se răcește și în București

București, potrivit ANM, vremea va deveni rece pentru această dată. Cerul va fi noros și, mai ales spre seară, trecător va plan slab.

Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi în scădere față de ziua anterioară și se va seta în jurul valoriide 14°.

La noapte, cerul va fi mai mult noros.

Temporar va ploua. Vântul va sufla în general moderat, iar temperatura minimă va fi de 5-7 grade”, a mai transmis meteorologulde serviciu al ANM.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe