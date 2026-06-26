Directorul Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog atrage atenția: „Sunt extraordinar de puţini medici de medicină şcolară”

Directorul Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, Cătălina Constantin, a atras atenţia, în această seară, că în România sunt foarte puţini medici de medicină şcolară, psihologi şcolari sau consilieri şcolari. Aceasta a mai spus că este nevoie de o mai bună pregătire a întregului sistem care îngrijeşte copilul, scrie news.ro.

„Este o nevoie uriaşă de pregătire a întregului sistem care îngrijeşte copilul. Că este vorba de educaţie, că este vorba de sănătate, este o nevoie uriaşă pe sănătatea mentală şi pe promovarea sănătăţii, care de fapt reprezintă un sfert din intervenţiile pe care le putem face în legătură cu copiii noştri. Din punctul meu de vedere, sunt extraordinar de puţini medici de medicină şcolară, foarte puţini psihologi şcolari şi foarte puţini consilieri şcolari”, a declarat Cătălina Constantin la Medika TV.

Potrivit directorului, ar fi nevoie ca numărul specialiştilor să se tripleze.

„Aceşti experţi au nevoie să aibă grijă nu doar de copii, ci şi de familie, să comunice cu diversele instituţii de care au nevoie, astfel încât să se asigure că acei copii în nevoie primesc serviciile potrivite şi la timp”, a explicat Cătălina Constantin

Întrebată ce ar trebui să ştie oamenii despre proiectul Starea de Bine de la Deziterat la Rezultat, directorul Cătălina Constantin a explicat că acesta face parte din Programul de Sănătate.