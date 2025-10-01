Directorul general al Conpet, găsit incompatibil de ANI. Dorin Tudora nu mai poate exercita funcția executivă

Dorin Tudora nu mai exercita funcția de director general al Conpet SA, transportatorul naţional de ţiţei prin conducte şi pe calea ferată din România, a anunţat compania într-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Conform documentului, Dorin Tudora se află în perioada de interdicție stabilită de ANI – Agenția Națională de Integritate, ca urmare a constatării existenței unei situații de incompatibilitate.

”Conpet SA informează acţionarii şi publicul investitor că, în şedinţa din data de 01.10.2025, Consiliul de Administraţie a decis următoarele: – ia act de Adresa primită de la Agenţia Naţională de Integritate – Inspecţia de Integritate, înregistrată la societate sub numărul 40626/ 30.09.2025 şi constată încetarea de drept, începând cu data de 01.10.2025, ora 12:00, a Contractului de Mandat nr. 37110/ 19.10.2023 încheiat cu Dorin Tudora prin care i-a fost încredinţat mandatul de director general, cu consecinţa vacantării începând cu aceeasi dată a postului de director general din cadrul Conpet Ploiesti. Menţionăm că Agenţia Naţională de Integritate, prin adresa menţionată mai sus, a informat societatea că, în conformitate cu prevederile art. 25 alin.(2) din Legea nr. 176/ 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, Tudora Dorin nu poate exercita funcţia de director general în cadrul societăţii Conpet SA, aflându-se în perioada de interdicţie stabilită de A.N.I., ca urmare a constatării existenţei unei situaţii de incompatibilitate”, se arată în comunicat.

Mihaela-Anamaria Dumitrache, director general adjunct, a fost împuternicită să îndeplinească şi atribuţiile şi responsabilităţile aferente funcţiei de director general, chiar și delegările acordate acestuia de către Consiliul de Administraţie, începând cu data de 1 octombrie 2025, ora 12:00 şi până la data numirii unui director general care va fi selectat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 în ce privește guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, delegându-i conducerea societăţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu contractul de mandat.

În primul trimestru, Conpet a realizat un profit net de 22,56 milioane de lei, în scădere cu 12,2% față de rezultatul în perioada similară a anului trecut. Cifra de afaceri a urcat însă cu 1,7%, la 271,34 milioane lei, comparativ cu 266,93 milioane lei din prima partea a anului 2024.

Iar în semestrul I 2025 au fost transportate 3,26 milioane tone de produse, cu 288.000 tone mai puţin (-8,1%) faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024.

Conpet are o capitalizare de 683,94 milioane lei şi peste 1.300 de angajaţi. Este o societate deţinută public, listată la Bursa de Valori Bucureşti, sub simbolul bursier COTE, iar acţionar majoritar este Ministerul Energiei, cu 58,71% din acţiuni.

Autorul recomandă:

STB va avea un nou director general. Transportul Public din București va fi condus de un IT-ist