Discurs dur după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „O porcărie! Ne-au predat o lecție”/De ce spune presa olandeză că a văzut „teatrul românilor”

FCSB a debutat cu dreptul în noul sezon al grupei din Europa League, victoria cu 1-0 din Olanda, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, venind la fix pentru campioana României. Într-un moment în care rezultatele din Liga 1 sunt mai degrabă dezamăgitoare, succesul înregistrat, joi seară, în „Țara lalelelor” le dă speranțe „roș-albaștrilor” pentru o revenire la forma din sezonul precedent.

După meciul cu FCSB, „vedetele” batavilor au reacționat, fiecare jucător făcându-și sua culpa pentru eșecul de pe teren propriu.

Edvarsen: „De rahat!”

Dar, cel mai dur în exprimare a fost suedezul Victor Edvarsen, atacantul în vârstă de 29 de ani care a fost excelent blocat de fundașii de la FCSB.

„De rahat!”, așa a comentat Edvarsen deznodământul partidei, vorbind pentru Voetbal Primeur. Chiar dacă colegii săi și antrenorul au acuzat tragerile de timp ale celor de la FCSB, suedezul a spus că astfel de scuze sunt minore, iar prestația românilor trebuie privită ca o lecție.

„Nu mă simt bine după meci, bineînțeles. Cred că meritam mai mult. Ei s-au descurcat destul de bine, dar cred că meritam mult mai mult cu șansele pe care le-am avut. Nu meritam să pierdem, e opinia tuturor din vestiar, dar am sentimentul că am acceptat acest rezultat. Și asta este o porcărie, de rahat, pentru că vrem să insuflăm o mentalitate de câștigător în echipă și în club. Nu poți accepta o înfrângere acasă când ai 75% posesie și atâtea ocazii!

Câteodată putem juca mai repede, alteori prea încet. Ei nu joacă și nu presează în ritmul în care suntem noi obișnuiți. Trebuie să jucăm mai bine. La meciul cu Zwolle, tempo-ul a fost, de asemenea, scăzut. Când tempo-ul e scăzut, noi trebuie să-l ridicăm. Asta ratăm câteodată: jucăm doar să jucăm, nu să marcăm.

Da, sunt frustrat că stăteau pe jos! Ei au multă experiență în Champions League și Europa League. Au vrut să ne ia timp și să scadă ritmul și au făcut-o bine. Noi asta trebuie să facem. Să fim un ghimpe în coaste și să nu acceptăm. Trebuie să punem mai multă presiune pe arbitru. Ne-au dat o lecție din care trebuie să învățăm”, a reacționat Victor Edvardsen.

Ce a spus antrenorul Melvin Boel

La conferința de presă, antrenorul olandezilor, Melvin Boel, a remarcat și el tragerile de timp pe care jucătorii FCSB-ului le-au folosit din plin.

„Părea că va fi un meci frumos și prima repriză a arătat că așa va fi. Astea sunt legile fotbalului european. Nu contează să ai posesia mingii, ci să înscrii. Păcat, puteam să facem mai mult.

Ei au făcut tot posibilul să încetinească ritmul, în timp ce noi încercăm să-l accelerăm. Nu s-a intervenit aproape deloc în acest sens. Al patrulea arbitru a indicat că vor mai fi adăugate câteva minute, dar patru minute nu sunt suficiente.

Trebuie însă să ne analizăm pe noi înșine și să recunoaștem că în prima repriză ar fi trebuit să marcăm de două ori”, a spus Boel.

„Multă posesie, 0 puncte”

Și presa olandeză a vorbit despre ineficiența echipei gazdă. În plus, jurnaliștii batavi l-au criticat pe Florin Tănase, acuzându-l că a simulat de multe ori în repriza secundă.

„Multă posesie, zero puncte”, au scris cei de la oost.nl, care în articol l-au „atacat” pe „Tase”: „Arbitrul Tohver s-a săturat la un moment dat de teatrul românilor. Rezerva Tănase s-a aruncat de bună voie pe jos după un duel cu Deijl, apoi a rămas acolo. Arbitrul estonian i-a acordat apoi cartonașul galben”.

„Go Ahead Eagles trăiește o seară frustrantă în Europa League împotriva unui club de top căzut. Go Ahead Eagles se confruntă imediat cu o mare dezamăgire la debutul său în Europa League. Echipa lui Melvin Boel a jucat excelent, dar totuși cele trei puncte au revenit FCSB. Românii le-au dat celor de la Eagles o lecție de eficiență și s-au întors acasă cu o victorie de 1-0. Astfel, nu se obțin din nou puncte pentru coeficient după înfrângerile anterioare ale lui Ajax, PSV și Feyenoord”, au scris și cei de la sportniews.nl.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gigi Becali a criticat un jucător după Go Ahead Eagles – FCSB. Cine i-a plăcut. „Pe la el era bulevard”

Elias Charalambous, după ce FCSB a câștigat de ziua sa cu Go Ahead Eagles. „Împart această victorie cu el”

Go Ahead Eagles – FCSB 0-1 | Victorie cu golul lui Miculescu, bucurie pentru Gigi Becali