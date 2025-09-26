Prima pagină » Sport » Elias Charalambous, după ce FCSB a câștigat de ziua sa cu Go Ahead Eagles. „Împart această victorie cu el”

26 sept. 2025, 08:15, Sport
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a împlinit 45 de ani, iar elevii săi i-au făcut cadou victoria cu Go Ahead Eagles.

FCSB a debutat cu victorie în grupa Europa League și va juca următorul meci cu Young Boys (2 octombrie, la București). Apoi urmează partidele cu Bologna (23 octombrie, București), FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

Antrenorul i-a dedicat victoria lui Mihai Lixandru (24 de ani), care a fost operat de apendicită chiar în Olanda.

„E un cadou frumos. Vreau să le mulțumesc jucătorilor, staff-ului, au făcut o treabă excelentă. Numele Go Ahead Eagles nu este mare în Europa, dar sunt sigur că vor câștiga puncte în Europa League.

Am fost concentrați 90 de minute, am adus aminte de jocul de anul trecut. Am avut atitudinea și stilul de joc de atunci. Am discutat înainte de meci, în astfel de partide trebuie să fii concentrat și agresiv 90 de minute, asta a fost diferența acum.

Nu pot să remarc un jucător sau doi, toți au contat foarte mult. Am avut spiritul de echipă alături de noi. Nu e corect să numesc un jucător, a fost un efort colectiv din partea tuturor. Astăzi au lucrat ca o echipă.

Vreau să împart această victorie cu Lixandru. Din păcate, a fost ghinionist. Doctorul și-a dat seama rapid ce a pățit, sperăm să revină cât mai repede.

Suporterii au fost din nou fantastici. Suntem mândri că avem acești fani alături de noi, vreau să le mulțumesc din inimă că au venit aici și au fost alături de noi. Sunt convins că sunt fericiți în seara asta.

Trebuie să ne ghidăm după victoria aceasta. Trebuie să luptăm împreună, dacă vom arăta aceeași atitudine în campionat ne vom îmbunătăți jocul și acolo”, a declarat Elias Charalambous, la Prima Sport 1.

Mediafax
