FCSB a învins la limită, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale a Ligii Europa.

Singura reușită a partidei i-a revenit lui Miculescu, în minutul 13. În etapa a doua, FCSB va înfrunta pe Arena Naţională echipa Young Boys, la 2 octombrie.

Go Ahead Eagles – FCSB 0-1 | Victorie cu golul lui Miculescu, bucurie pentru Gigi Becali

Gigi Becali a făcut trei schimbări la pauza meciului. El nu a mai suportat și a decis să-i scoată din teren pe David Kiki, Malcom Edjouma și Denis Alibec.

„Sunt foarte mulțumit, victoria asta poate aduce încredere și multe milioane. L-am scos pe Alibec că așa era înțelegerea cu Bîrligea, să joace amândoi”, a declarat Gigi Becali după meci.

Pentru victoria cu Go Ahead Eagles, FCSB primește din partea UEFA suma de 450.000 de euro. Pentru calificarea în faza principală din Europa League, cei de la FCSB aveau deja asigurate 4,31 milioane de euro.

Miculescu a ajuns la nouă reușite în tricoul celor de la FCSB în cupele europene și a reușit să egaleze la acest capitol nume importante din istoria echipei roș-albastre. În istoria clubului au mai ajuns la această cifră: Adrian Ilie, Florinel Coman, Cristian Ciocoiu, Harlem Gnohere, Dorin Goian și Bogdan Stancu

Cum a ar ătat distribuția celor două echipe?

Go Ahead Eagles: De Busser- Deijl , Nauber (Smit ’46), Kramer, James- Meulensteen ( Weijenberg ’90), Linthorst ( Twigt ’61)- Goudmijn (Margaret ’61), Breum , Suray ( Stokkers ’76)- Edvardsen . Antrenor: Melvin Boel

FCSB: T ârnovanu – Graovac , Ngezana , Popescu, Kiki ( Radunovic ’46) – Alhassan, Edjouma (T ănase ’46) – Miculescu, Olaru (Thiam ’77), Cisotti – Alibec ( B îrligea ’46). Antrenor: Elias Charalambous

