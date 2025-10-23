Prima pagină » Actualitate » DNA face percheziții la DSP Brașov. Procurorii suspectează săvârșirea mai multor fapte de corupție

23 oct. 2025, 08:42, Actualitate
Foto: Facebook/DNA
09:35

UPDATE. Procurorii lucrează în dosarul DSP Brașov din februarie 2025

Ancheta DNA are și măsuri de supraveghere și vizează modul de operare al directoarei DSP Brașov și al mai multor medici din instituție – inclusiv medicul șef al DSP Brașov, potrivit unor surse judiciare.

Sunt cercetate fapte care țin de bani, bunuri, bijuterii, produse alimentare și chiar și de emiterea de diplome de absolvire a cursurilor de igienă.

08:53

UPDATE. DNA vizează potențiale fapte de luare de mită, dare de mită și folosire de informații ce nu sunt destinate publicității

Procurorii DNA anchetează o serie de potențiale fapte de corupție legate de conducerea DSP Brașov, inclusiv luare și dare de mită. Alte acuzații s-ar referi la infracțiunea de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității.

Cele 18 percheziții se desfășoară și la domiciliul unor persoane fizice, societăți comerciale de pe raza județului Brașov, DSP Brașov, și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, dar și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Directorul Direcției de Sănătate Publică Brașov, Ofelia Ancuța Blănaru, este bănuită că ar fi primit mai multe foloase din partea mai multor societăți în schimbul acceptării simulării unor programe de instruire în domeniul sănătății publice.

Mai mult, directoarea și-ar fi anunțat înainte controalele pe care urma să le facă în anumite spitale, dând indicații unităților medicale cum să se pregătească pentru a respecta normele de sănătate publică.

08:48

UPDATE. Percheziții DNA sunt și la Spitalul Județean Brașov și Spitalul pentru Copii Brașov

Procurorii DNA fac percheziții și la Spitalul Județean Brașov și Spitalul pentru Copii Brașov.

Procurorii DNA desfășoară la această oră percheziții în județul Brașov într-un dosar legat de potențiale fapte de corupție petrecute în instituție.

Perchezițiile au loc în 18 locații din județul Brașov iar vizată ar fi conducerea Direcției de Sănătate Publică Brașov, arată surse judiciare.

