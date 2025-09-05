Medic din Timiș, ARESTAT la domiciliu. Ar fi primit mită de 32 de ori într-un an pentru rețete și concedii medicale

Doctorița de la spitalul orășenesc Făget, județul Timiș, va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de magistrații de la Tribunalul Timiș.

Ea a fost reținută miercuri, suspectată de procurori că ar fi primit bani de la pacienți pentru consultații sau concedii medicale ilegale. Femeia de 55 de ani, medic pneumolog, a fost monitorizată din aprilie, anul trecut, până în prezent, timp în care, spun anchetatorii, ar fi primit mită de 32 de ori. Polițiștii au percheziționat cabinetul privat, pe cel de la spital, dar și locuința. Suspecta ar fi primit de la 50 de lei la 800 de euro, dar și cadouri pentru consultații ori ca să elibereze concedii medicale pentru oameni care nu erau, de fapt, bolnavi, potrivit Știrile Pro TV.

