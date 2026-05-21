Cum te afectează extenuarea în fiecare zi. Căutările pentru „burnout" au crescut cu 130%

Căutările pentru termenul „simptomele extenuării (burnout)” au crescut cu 130%. De asemenea, căutările pentru „simptomele stresului” au „explodat” cu 140%, scrie indy100.com.

Muncim mult și punem pe ultimele locuri nevoile personale. Cel mai important, reprizele de stres ne afectează nu doar psihic, ci și fizic, potrivit specialiștilor.

De fapt, burnout-ul poate crește riscul apariției unor boli grave. Dacă am fi conștienți de ele, probabil că ne-ar interesa mai mult sănătatea noastră, decât cum prezentăm mâine un PowerPoint în fața șefului.

Un subiect tabu, dezbătut de cunoscutul biohacker Gary Brecka. Cândva, el a fost un antreprenor de cursă lungă, care nu dormea și nu se gândea la propria persoană. Acum, mintea se concentrează (și) pe bunăstarea sa.

„Este catastrofal”, spune Gary, referindu-se la impactul „burnout”-ului asupra unei persoane.

Stresul în reprize este principalul factor care duce la îmbolnăvirea cronică: boli de inimă, hipertensiune, infarct, diabet, chiar și probleme psihice.

Foto: Biohacker-ul Gary Brecka (captură indy100.com)

Femeile, mai afectate de stres

Gary spune că 80% din bolile autoimune sunt diagnosticate la femei. „Doamnele au tendința să dezvolte așa-numitul sindromul al îngrijitorului”.

„Femeile îi prioritizează pe ceilalți, în defavoarea propriei persoane, pe termen lung. Posibil să fie copiii, soțul, cariera, colegii, prietenele – se pun mereu pe bancheta din spate. Se ajunge la inflamarea de grad scăzut, care este foarte nocivă pentru biologia celulară”.

„Poți fi altruist cu toată lumea, cu excepția primelor 30-90 de minute din ziua ta.

Corpurile noastre tânjesc după rutină. Suntem creaturi circadiene. Ne culcăm și ne trezim după soare. Dar noi nu mai facem asta…

Controlăm totul – temperatura, lumina, totul. Înainte, petreceam 90% din timp afară. Acum, stăm 95% din timp în casă”.

Ce soluții propune biohacker-ul

Gary spune că nu a ratat niciun exercițiu de respirație în ultimele 48 de luni și este gata să piardă chiar și un zbor programat, pentru a-și face exercițiul zilnic.

Există însă un secret la îndemâna oricui, care devine esențial: Să ne tratăm pe noi însine cu bunătate și grijă.

„Vorbește cu tine însuți așa cum vorbești cu un prieten”, ne sfătuiește Gary Brecka.

