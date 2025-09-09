Doi miri au ajuns la spital, după slujba religioasă. Ce au vrut să facă pentru a avea „fotografia perfectă”

În goana după „fotografia perfectă”, doi miri din Italia au luat o decizie spontană, după încheierea ceremoniei religioase din biserică. Cei doi tineri îndrăgostiți, înainte să ajungă la petrecerea unde îi așteptau invitații, au vrut să imortalizeze acest moment special din viața de cuplu.

Astfel, cei doi tineri, ambii în vârstă de 35 de ani, au oprit, alături de fotograful lor, la un lan de floarea-soarelui, pentru a face o serie de poze. Fără să se aștepte la vreun scenariu deplasat, mirii au început să se pozeze. Dorința lor pentru „fotografia perfectă” s-a transformat, însă, într-un coșmar, în ziua nunții. Deși au vrut să imortalizeze cele mai frumoase cadre, bucuria mirilor a fost întreruptă la doar câteva minute.

„Fotografia perfectă” a celor doi miri a fost ruinată

După ce au început să se fotografieze în zona lanului de floarea-soarelui, cei doi miri au dat nas în nas cu deținătorul proprietății. Proprietarul s-a arătat deranjat de gestul celor doi tineri italieni, așa că a început să țipe și să-i atace.

Între bărbatul în vârstă de 60 de ani și cei doi miri au avut loc îmbrânceli. În cele din urmă, tinerii au ajuns cu răni la spital și, după ce au intrat în posesia raportului medical s-au prezentat la secția de poliție pentru a depune o plângere.

Povestea nu s-a încheiat aici, în schimb. Proprietarul lanului de floarea-soarelui s-a prezentat la poliție pentru a-i reclama pe cei doi miri și pe fotograful lor pentru încălcarea proprietății, conform La Repubblica.

Autorul recomandă:

Scene de coșmar la o NUNTĂ din Râmnicu Vâlcea. Un bărbat a tras cu arma în mașina miresei

O mireasă a rămas uluită de cerința surorii sale, la nuntă! Ce a putut să îi spună: „Exagerez eu sau chiar poate să îmi ceară asta, ca soră?!”

Tot mai puține NUNȚI în România. De ce nu se mai căsătoresc tinerii

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ