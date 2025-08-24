Prima pagină » Social » Scene de coșmar la o NUNTĂ din Râmnicu Vâlcea. Un bărbat a tras cu arma în mașina miresei

Scene de coșmar la o NUNTĂ din Râmnicu Vâlcea. Un bărbat a tras cu arma în mașina miresei

Oana Zvobodă
24 aug. 2025, 12:49, Social
Scene de coșmar la o NUNTĂ din Râmnicu Vâlcea. Un bărbat a tras cu arma în mașina miresei

Scene de coșmar au avut loc în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, sâmbătă, 23 august 2025, în jurul orei 17:30, chiar în apropierea unui restaurant în care avea loc o nuntă, potrivit presei locale.

O femeie, respectiv mireasa, a apelat la 112, anunțând că un bărbat necunoscut ar fi tras două focuri de armă asupra autoturismului în care se afla.

Polițiștii au ajuns în scurt timp la fața locului și au reușit să îl imobilizeze pe suspect, un bărbat de 30 de ani. Acesta a fost dus la sediul Poliției municipiului pentru audieri.

În urma verificărilor, s-a stabilit că arma era un pistol tip airsoft, care nu se supune regimului de autorizare.

“Persoana vătămată a refuzat emiterea unui ordin de protecție. Cu toate acestea, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun”, a comunicat IPJ Vâlcea.

Chiar dacă nu s-a tras cu o armă letală, incidentul a provocat panică în rândul nuntașilor.

