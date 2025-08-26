Prima pagină » Actualitate » Doi români au fost găsiți MORȚI în Spania, la groapa de gunoi a orașului Zaragoza. Care este principala ipoteză a polițiștilor, în ambele cazuri

26 aug. 2025, 16:29, Actualitate
Groapa de gunoi din Zaragoza unde au fost găsite trupurile românilor

Garda Civilă din Spania investighează circumstanțele morții a doi români care au fost găsiți morți la Centrul de Tratare a Deșeurilor Urbane din Zaragoza (CTRUZ), în lunile aprilie și mai ale acestui an. Anchetatorii tratează ambele cazuri ca posibile morți violente cu „etiologie omorabilă”.

Unitatea Organică a Poliției Judiciare (UOPJ) derulează ancheta și așteaptă concluziile definitive ale autopsiilor efectuate de medicii legiști ai Institutului de Medicină Legală și Științe Forensice din Aragon (IMLCFA), potrivit publicației El Periódico de Aragón, citată de stiridiaspora.ro.

Cadavrele, descoperite la interval de doar câteva săptămâni, ar putea avea legătură între ele, iar polițiștii încearcă cum să-și dea seama cum au ajuns cele două cadavre pe banda de triaj

Primul trup neînsuflețit a fost găsit pe 25 aprilie, pe banda de triaj a gropii de gunoi din Zaragoza, chiar de către angajații centrului. Era vorba despre un bărbat al cărui corp era acoperit de o piesă de îmbrăcăminte.

Apoi, câteva zile mai târziu, în dimineața zilei de 8 mai, muncitorii au descoperit un al doilea cadavru, tot al unui bărbat, pe aceeași bandă rulantă. De această dată, avea hainele rupte parțial.

Cele două cadavre au fost ridicate de instituția medievală „Frăția Sângelui lui Hristos” și transportate la Institutul de Medicină Legală din Aragon, pentru a fi efectuate autopsiile. Ulterior, trupurile au fost repatriate în România, țara de origine a celor doi bărbați.

Ancheta este coordonată de Poliția Judiciară a Gărzii Civile, care a preluat cazul imediat după a doua descoperire, însă autoritățile avertizează că posibilele clarificări ar putea dura mai mult, mai ales că rezultatele finale ale autopsiilor încă întârzie, scrie publicația spaniolă Telecinco.es.

FOTO – Garda Civilă Spania

