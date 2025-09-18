Prima pagină » Actualitate » Doi români din Italia sunt acuzați că au lovit intenționat cu mașina un bărbat și sunt cercetați pentru tentativă de omor. De la ce a pornit SCANDALUL

18 sept. 2025, 23:19, Actualitate
Doi români din Italia sunt cercetați pentru tentativă de omor, fiind acuzați că ar fi lovit intenționat cu mașina un bărbat care încercase să oprească un furt într-un supermarket.

Incidentul a avut loc după ce unul dintre români a încercat să păcălească o casieră pentru a obține în plus 40 de euro, potrivit Digi 24.

Bărbatul a folosit trei bancnote de 20 de euro și a cerut schimbul în 50 și 10 euro, însă a încercat să sustragă două dintre bancnote.

Casiera și-a dat seama de înșelătorie, iar un client din spate, un italian de 55 de ani, a intervenit pentru a-l opri, potrivit sursei citate.

Românul a fugit în parcare, unde îl aștepta un al doilea bărbat într-o mașină. Cei doi au accelerat și l-au lovit pe italian cu mașina, târându-l aproximativ 70 de metri.

Victima a căzut pe asfalt și a suferit răni grave la cap, fiind internată în stare critică la spital.

Cei doi români au fost identificați rapid, după ce unuia dintre ei i-a căzut permisul de conducere în parcare.

