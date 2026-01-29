Doi suporteri PAOK, internați la Spitalul Timișoara, au plecat spre Grecia cu un avion medical. Al treilea a fost operat de urgență

Unul dintre suporterii lui PAOK a avut nevoie de o intervenție chirurgicașă de urgență, noaptea trecută, după ce, în urma unui RMN, medicii au descoperit că acesta avea un edem masiv la nivelul coloanei cervicale, informează Opinia Timișoarei.

Suporter PAOK implicat în accidentul de marți, operat de urgență

Intervenția a decurs bine, iar grecul a fost intubat postoperator și e internat în acest moment la Secția de Terapie Intensivă a Casei Austra, Clinica de Politraumatologie, potrivit sursei citate.

De altfel, ceilalți doi suporteri răniți care au fost internați la Spitalul Județean Timișoara, unul la Neurochirurgie și celălalt la Ortopedie, au plecat spre casă. Cei doi au fost preluați de un avion medical al Ministerului Sănătății din Grecia, fiind duși la Salonic. Unul dintre ei, aflat într-o stare mai bună, va merge direct acasă, în timp ce celălalt va fi internat într-un spital unde își va contuinua tratamentul.

Trupurile neînsuflețite ale celor 7 cetățeni greci care au murit în accidentul de marți din Lugoj urmează să fie repatriate tot joi cu un avion militar care va sosi la Timișoara după-amiază.

În ceea ce privește ancheta în cazul accidentului, cercetările au luat o altă turnură după ce în sângele șoferului au fost găsite droguri, iar în microbuz, pe lângă sticle de vodka și energizante, au fost descoperite și două pliculețe cu substanțe interzise, care ar putea fi droguri de risc sau mare risc.

Fanii echipei pregătite de Răzvan Lucescu au ales să nu mai meargă la meciul din Franța, care va avea loc în această seară cu Lyon, și s-au întors cu toții în Grecia, însă în drum spre casă s-au oprit la locul tragediei pentru a aprinde torțe în memoria celor care și-au pierdut viața în accident.

