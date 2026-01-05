Prima pagină » Actualitate » Doinița Oancea face dezvăluiri despre mama sa. ”A semnat niște hârtii când m-a născut”

05 ian. 2026, 14:30, Actualitate
Doinița Oancea, în vârstă de 42 de ani, a făcut dezvăluiri despre mama sa și despre greutățile prin care aceasta a trecut.

Actrița Doinița Oancea a jucat, de-a lungul anilor, în numeroase seriale de succes.  Vedeta a mărturisit că îi datorează foarte mult în carieră producătoarei Ruxandra Ion, cea considerată ”regina telenovelelor” din România. De asemenea, Doinița Oancea predă cursuri de actorie, dar are și un salon de tatuat.

Anul trecut, Doinița Oancea a lansat propriul podcast. De curând, artista a avut-o invitată pe mama sa.  Actrița a vorbit, printre alte, și despre gestul făcut de mama sa la naștere, atunci când au existat niște complicații.

Doinița Oancea face dezvăluiri despre mama sa. ”A semnat că dacă e să se întâmple ceva, pe Pământul acesta să rămân eu”

”Mama a semnat niște hârtii când m-a născut, pentru că era o situație de sănătate și ar fi putut ca nașterea să nu decurgă bine. Atunci ea a semnat că dacă e să se întâmple ceva, pe Pământul acesta să rămân eu. Ți-am spus la un moment dat că poate recompensa din partea lui Dumnezeu, pentru toate lucrurile bune pe care le-ai făcut pentru alții, am fost eu”, a spus Doinița Oancea, citată de spynews.ro.

Deși a trecut prin greutăți de-a lungul anilor, mama Doiniței Oancea s-a declarat mândră de ce a făcut în viață:

”Cu greutățile pentru mama mea, pentru nepoții care erau acasă, tatăl meu nu mai era, plecase. Acasă era viață grea, foarte grea. (…) Sunt mândră pentru tot ce am făcut în viață și pentru tine, pe primul loc. Cât am luptat și am muncit, sunt foarte mândră”.

Cele mai noi