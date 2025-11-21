Prima pagină » Actualitate » Doliu în fotbalul românesc. Doru Toma, fost campion cu FC Argeș, s-a stins din viață

Doliu în fotbalul românesc. Doru Toma, fost campion cu FC Argeș, s-a stins din viață

21 nov. 2025, 11:48, Actualitate
Doliu în fotbalul românesc. Doru Toma, fost campion cu FC Argeș, s-a stins din viață

Doliu în fotbalul românesc. Doru Toma, fost campion cu FC Argeș și om de bază al clubului piteștean, s-a stins din viață la 68 de ani. Vestea tragică a fost anunțată chiar de FC Argeș, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, care a întristat întreaga comunitate alb-violetă. Toma activa în prezent ca team manager al clubului și era una dintre figurile respectate din Trivale.

Fost mijlocaș, Doru Toma a făcut parte din generația care a adus titlul de campioană în 1979, un moment de referință în istoria grupării argeșene. Plecarea lui lasă în urmă un gol imens atât în rândul foștilor colegi, cât și al suporterilor care l-au susținut de-a lungul anilor.

”Odihnă veșnică, Doru Toma!

Nea Tomiță, așa cum îi spuneau prietenii, avea 68 de ani și a jucat ca mijlocaș central timp de 12 sezoane la FC Argeș, îmbrăcând în peste 200 de meciuri tricoul alb-violet și reușind să înscrie 7 goluri.

Format la academia clubului nostru, acesta face parte din generația care a adus titlul de campioană a României în 1979 și care a jucat în Europa împotriva unor nume mari ca Nottingham Forest, Panathinaikos sau Valencia.

După încheierea carierei de fotbalist, a continuat să lucreze ca oficial în cadrul clubului FC Argeș. În prezent era team manager în cadrul clubului.

Stelele care cad, nu pier. Stelele care cad se duc pe un alt cer. Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis FC Argeș, pe Instagram.

