Taloane de pensie în format nou pentru pensionarii din patru județe. Anunțul făcut de Florin Manole

Florin Manole, ministrul Muncii, anunță că pensionarii din patru județe din România vor primi, în luna noiembrie 2026, taloane de pensie într-un format nou.

Din noiembrie, pensionarii care primesc banii pe card vor primi noile taloane mov, introduse inițial în patru județe: Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița. Documentele vor avea un design actualizat, informații suplimentare despre plăți și un cod QR. Florin Manole precizează că acestea sunt emise oficial de Casa Națională de Pensii.

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„Începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, Casa Națională de Pensii Publice va distribui noile taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița.

Noile documente au o grafică îmbunătățită, prezintă mai detaliat sumele care compun dreptul de plată și includ un cod QR. Introducerea lor se va face treptat, pentru ca procesul să poată fi urmărit și îmbunătățit pe baza experienței beneficiarilor.

Vreau să îi asigur pe pensionarii din aceste județe că taloanele sunt oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice”, arată Florin Manole într-o postare pe Facebook.

Sprijin financiar pentru pensionari, în decembrie

De altfel, în cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, ministrul Muncii a explicat ce se va întâmpla cu indexarea pensiilor în 2027 și ce ar putea să se întâmple cu salariul minim, anul viitor. Florin Manole a mai precizat că, în luna decembrie, pensionarii vor beneficia și de un sprijin financiar. Sprijinul va fi acordat în funcție de trei praguri de venit, pentru pensii de până la 1.500, 2.000 și 3.000 de lei. Sumele vor fi cuprinse între 300 și 500 de lei, a anunțat Florin Manole. Mai multe informații AICI.

„Odată cu pensia vine și acel sprijin pentru pensionari. Se va primi jumătate din cuantumul stabilit la începutul anului. Avem 3 praguri de venit. Până la 1.500 de lei pensie, până la 2.000 de lei și până la 3.000 de lei. Beneficiile vor fi între 300-500 de lei”, a spus Florin Manole.

Sursă foto: Facebook Florin Manole, Mediafax Foto