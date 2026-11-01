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Curiozități din ziua alegerilor prezidențiale din Bulgaria. Un bărbat a mers să voteze, dar a aflat că este declarat „decedat”, în timp ce la o secție din Sofia buletinele de vot nu se mai potrivesc la numărătoare

Curiozități din ziua alegerilor prezidențiale din Bulgaria. Un bărbat a mers să voteze, dar a aflat că este declarat „decedat”, în timp ce la o secție din Sofia buletinele de vot nu se mai potrivesc la numărătoare
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Ziua alegerilor prezidențiale din Bulgaria nu a fost lipsită de incidente. Încă de azi-dimineață s-au înregistrat probleme tehnice și situații neobișnuite în mai multe localități. Printre cele mai notabile cazuri se numără un vot anulat pentru că a fost filmat clandestin și un cetățean bulgar care s-a trezit șters de pe listele electorale pentru că a fost declarat „decedat”, în timp ce în alte secții buletinele pur și simplu nu se mai potrivesc la numărătoare, relatează Novinite.

Încă de la primele ore, alegerile din statul vecin au început cu o pană generalizată în unele localități. Acest incident s-a petrecut în condițiile în care Bulgaria a introdus recent procesul de votare prin intermediul unor aparate electronice. În majoritatea cazurilor unde a existat o lipsă de electricitate, aceste aparate au trecut imediat pe baterii, în timp ce în alte zone s-a apelat la votul clasic, pe hârtie.

În localitatea Haskovo, un vot a fost declarat invalid după ce o persoană s-a filmat în timp ce își exercita atribuțiile civice. Potrivit președintei Comisiei Electorale Regionale, Ina Veskova, membrii comisiei din secția de votare au văzut că un alegător a început să filmeze în timp ce vota. După ce i-a fost anulat votul, acesta a primit interdicție să mai voteze la aceste alegeri.

Un alt incident a fost înregistrat în capitală, acolo unde prezența la vot la ora 11:00 pentru circumscripția electorală 24 era de 4,54%. Adică 20.044 dintr-un total de 416.617 alegători și-au exprimat dreptul de vot, ceea ce înseamnă că prezența corectă ar fi peste 4,8%.

„În circumscripția electorală 24 din Sofia, am cazuri în care procesele-verbale sunt mai multe, iar voturile numărate sunt mai puține”, a anunțat Yordan Topalov, președintele Comisiei Electorale Regionale. Acesta a mai menționat că nu au primit instrucțiuni din partea Comisiei Electorale Centrale cu privire la modul de acțiune în aceste cazuri.

O întâmplare stranie a avut loc și în orașul Plovdiv, acolo unde o eroare tehnică a dus la ștergerea unui bărbat în viață de pe listele electorale după ce a fost confundat cu o altă persoană care a decedat între cele două tururi prezidențiale, în această săptămână. În cele din urmă, bărbatul în viață a reușit să voteze.

„Din cauza unei erori tehnice, un bărbat cu nume identic cu o altă persoană care a murit între primul și al doilea tur de scrutin a fost eliminat de pe lista electorală a unei secții din Plovdiv”, a anunțat președintele Comisiei Electorale Regionale din Plovdiv, Ivaylo Vassilev.

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