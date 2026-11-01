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Președintele suspendat al Tribunalului Constituțional din Polonia, oprit din nou de poliție la ușa instituției, după ce a primit interdicție. Care sunt condițiile de intrare în clădire pentru actualii angajați, impuse de noua șefă

Președintele suspendat al Tribunalului Constituțional din Polonia, oprit din nou de poliție la ușa instituției, după ce a primit interdicție. Care sunt condițiile de intrare în clădire pentru actualii angajați, impuse de noua șefă
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Bogdan Święczkowski, președintele suspendat al Tribunalului Constituțional din Polonia, a încercat din nou să intre în sediul instituției duminică dimineață, însă poliția i-a refuzat accesul.

În jurul orei 08:30, Święczkowski s-a prezentat la sediul Tribunalului din Varșovia, unde accesul în instituție continua să fie controlat de poliție. Potrivit relatărilor agenției PAP, magistratul le-a cerut polițiștilor să-i permită intrarea pe motiv că este încă președintele legitim al instituției. Cu toate acestea, accesul i-a fost respins.

Anna Korwin-Piotrowska, judecătoarea care l-a suspendat pe Święczkowski și a preluat șefia interimară a Tribunalului, a anunțat într-o declarație că vechea conducere nu mai este autorizată să intre în clădire, scrie Wyborcza.

Bogdan Święczkowski

„Prin urmare, acești judecători nu sunt autorizați să intre în clădirea Tribunalului Constituțional”, a scris ea despre președintele suspendat Bogdan Święczkowski și vicepreședintele Bartłomiej Sochański.

În același timp, Korwin-Piotrowska le-a cerut celorlalți judecători să își îndeplinească, temporar, atribuțiile din altă parte, iar dacă aceștia doresc să lucreze din interiorul Tribunalului Constituțional, trebuie să stabilească cu ea o dată și condițiile de intrare. Aceasta a explicat că acest lucru este necesar pentru siguranța judecătorilor și a celorlalte persoane prezente în sediul Tribunalului și în imediata sa vecinătate.

Anna Korwin-Piotrowska

Anunțul stabilește, de asemenea, regulile pentru angajații Cancelariei Tribunalului Constituțional și ai Biroului Serviciului Juridic al Tribunalului Constituțional, ale căror atribuții au fost suspendate de Korwin-Piotrowska, inclusiv prezentarea la muncă la sediu.

„Angajații nu au temporar dreptul de a intra în clădirea Tribunalului. […] Orice abatere de la regulile de mai sus trebuie convenită cu mine”, a anunțat Korwin-Piotrowska. Cu toate acestea, se va face o excepție pentru cei pe care îi solicită în mod direct să vină, stabilind o dată și condiții de intrare. Judecătoarea a subliniat că suspendarea atribuțiilor nu modifică statutul de angajare sau drepturile angajaților, inclusiv dreptul la salariu integral.

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