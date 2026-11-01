După valul de proteste din Europa, și Croația e aproape să dea în clocot. Tinerii sunt chemați să boicoteze cursurile pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții și nivelul de trai

Croația se va confrunta cu un val de proteste ale tinerilor la sfârșitul lunii noiembrie, după ce două organizații independente au anunțat că vor ieși în stradă și vor boicota cursurile. Elevii și studenții din Croația sunt chemați să boicoteze cursurile vineri, 20 noiembrie, într-o acțiune anunțată pe rețelele sociale. Prima manifestație este programată la Zagreb. În același timp, „Time to Charge” pregătește un alt protest, programat inițial pentru 21 noiembrie și amânat pentru 12 decembrie.

Apel la boicot și proteste în școli și facultăți

Apelul la boicotul cursurilor a apărut prima dată pe 27 octombrie, pe contul de Instagram „Štrajk mladih” (Youth Strike Croatia), o grupare care se declară afiliată mișcării europene Youth Strike. Organizatorii le cer elevilor și studenților să nu intre la ore și să organizeze proteste în propriile școli și facultăți, dar și să contribuie la pregătirea unor adunări mai ample la nivel național. Pregătirea protestelor este făcută prin intermediul grupurilor de WhatsApp. Tinerii invocă scăderea nivelului de trai, creșterea costurilor vieții și militarizarea societății, folosind sloganul „E timpul ca și Croația să spună destul”. Până în prezent, identitatea celor care coordonează această inițiativă nu a fost făcută publică.

Mitingul anticorupție, amânat din motive de securitate

O a doua inițiativă, denumită „Vrijeme za promjenu” (Timpul pentru schimbare), anunțase pentru sâmbătă, 21 noiembrie, un protest masiv intitulat „Glas promjene” (Vocea schimbării), în Piața Ban Jelačić din Zagreb.Apelurile ulterioare indicau adunări în 13 orașe mari, printre care Split, Rijeka, Osijek, Zadar și Dubrovnik.Grupul susține că nu este afiliat politic și cere transparență totală în cheltuirea banilor publici, aplicarea legii în mod egal pentru toți cetățenii și tragerea la răspundere a celor care ocupă funcții publice. Acest protest se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Totuși, la finalul lunii octombrie, pagina de Instagram a inițiativei a anunțat mutarea adunărilor pe 12 decembrie. Decizia a fost luată invocându-se motive de securitate și anticiparea unui număr de participanți mult mai mare decât estimările inițiale. Presa croată subliniază că organizatorii din spatele inițiativei rămân necunoscuți, iar publicațiile locale notează incertitudinea privind autorizarea oficială a protestului de către poliție.

Nemulțumiri comune și o dată controversată

Deși cele două mișcări sunt separate și au revendicări distincte, ele sunt unite de nemulțumirea generală față de costul ridicat al vieții și lipsa de perspective pentru tineri. Alegerea datei de 20 noiembrie pentru boicotul tinerilor a stârnit deja dezbateri aprinse în presa croată, deoarece coincide cu comemorarea masacrului de la Ovčara din 1991. Până la această oră, autoritățile de la Zagreb și Ministerul Educației nu au emis reacții oficiale, iar presa locală nu raportează amenințări iminente de violență.