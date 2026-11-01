Război între două familii, după ce mireasa și-a părăsit soțul. Trei persoane au ajuns la spital, una dintre ele fiind rănită grav

O nuntă care trebuia să unească două familii s-a încheiat cu scandal violent, după ce mirii s-au despărțit. Rudele lor au început să se certe pentru banii cheltuiți la petrecere, conform Antena 3. Disputa a degenerat într-o bătaie pe Șoseaua Chitilei din București, care a început inițial într-o benzinărie și a continuat într-o pizzerie. Trei persoane au fost rănite, iar una a ajuns la spital cu un plămân perforat.

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Mireasa a pus capăt căsniciei după ce a aflat că soțul ei suferă de o boală incurabilă

Povestea ar fi început după ce mireasa, originară din Cornetu, a plecat din locuința în care trăia alături de soțul ei și s-a întors la familia sa. Tânăra ar fi aflat că bărbatul suferă de o boală incurabilă, iar acest lucru ar fi determinat-o să pună capăt căsniciei.

Despărțirea a provocat tensiuni între cele două familii, care au ajuns să se certe pentru cheltuielile făcute la nuntă. Disputa ar fi depășit granițele României, iar rudele celor doi s-ar fi confruntat inițial și în Germania.

Familia mirelui a amenințat familia miresei

După separare, familia mirelui ar fi solicitat returnarea sumelor cheltuite pentru organizarea evenimentului. Cererile ar fi continuat, iar ulterior ar fi fost solicitată și suma de 35.000 de euro. Mireasa ar fi refuzat să dea banii.

Neînțelegerile au continuat, iar familia tinerei ar fi obținut, în urmă cu aproximativ o lună, un ordin de protecție. Măsura nu a împiedicat însă izbucnirea unui nou conflict.

Incidentul de pe Șoseaua Chitilei s-ar fi produs după ce rudele miresei au ajuns în zonă pentru a participa la o înmormântare. Cele două grupuri s-au întâlnit într-o benzinărie, unde discuțiile au degenerat foarte repede.

Scandalul a continuat într-o pizzerie de pe Șoseaua Chitilei

Rudele miresei ar fi devenit violente, însă membrii familiei mirelui ar fi avut asupra lor cuțite. De teama atacului, o parte dintre cei implicați au fugit din benzinărie și au încercat să se refugieze într-o pizzerie aflată peste drum.

Nici în interiorul localului conflictul nu s-a încheiat. Rudele mirelui ar fi lovit ușa localului cu bâtele și ar fi forțat intrarea. În momentul în care au părăsit localul a început o bătaie ca în filme.

O victimă a ajuns la spital cu plămânul perforat

Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma altercației. Una dintre victime a fost transportată la Spitalul Floreasca din București, unde a rămas internată în stare gravă. Aceasta a suferit o plagă care i-a perforat plămânul.

În urma incidentului, două persoane din familia miresei ar fi fost reținute. În schimb, cei suspectați că au folosit cuțite în timpul altercației sunt cercetați în libertate, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Anchetatorii urmează să stabilească exact rolul fiecăruia în conflict și eventualele răspunderi penale.