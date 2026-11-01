Prima pagină » Actualitate » Război între două familii, după ce mireasa și-a părăsit soțul. Trei persoane au ajuns la spital, una dintre ele fiind rănită grav

Război între două familii, după ce mireasa și-a părăsit soțul. Trei persoane au ajuns la spital, una dintre ele fiind rănită grav

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O nuntă care trebuia să unească două familii s-a încheiat cu scandal violent, după ce mirii s-au despărțit. Rudele lor au început să se certe pentru banii cheltuiți la petrecere, conform Antena 3. Disputa a degenerat într-o bătaie pe Șoseaua Chitilei din București, care a început inițial într-o benzinărie și a continuat într-o pizzerie. Trei persoane au fost rănite, iar una a ajuns la spital cu un plămân perforat.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...

Mireasa a pus capăt căsniciei după ce a aflat că soțul ei suferă de o boală incurabilă

Povestea ar fi început după ce mireasa, originară din Cornetu, a plecat din locuința în care trăia alături de soțul ei și s-a întors la familia sa. Tânăra ar fi aflat că bărbatul suferă de o boală incurabilă, iar acest lucru ar fi determinat-o să pună capăt căsniciei.

Despărțirea a provocat tensiuni între cele două familii, care au ajuns să se certe pentru cheltuielile făcute la nuntă. Disputa ar fi depășit granițele României, iar rudele celor doi s-ar fi confruntat inițial și în Germania.

Familia mirelui a amenințat familia miresei

După separare, familia mirelui ar fi solicitat returnarea sumelor cheltuite pentru organizarea evenimentului. Cererile ar fi continuat, iar ulterior ar fi fost solicitată și suma de 35.000 de euro. Mireasa ar fi refuzat să dea banii.

Neînțelegerile au continuat, iar familia tinerei ar fi obținut, în urmă cu aproximativ o lună, un ordin de protecție. Măsura nu a împiedicat însă izbucnirea unui nou conflict.

Incidentul de pe Șoseaua Chitilei s-ar fi produs după ce rudele miresei au ajuns în zonă pentru a participa la o înmormântare. Cele două grupuri s-au întâlnit într-o benzinărie, unde discuțiile au degenerat foarte repede.

Scandalul a continuat într-o pizzerie de pe Șoseaua Chitilei

Rudele miresei ar fi devenit violente, însă membrii familiei mirelui ar fi avut asupra lor cuțite. De teama atacului, o parte dintre cei implicați au fugit din benzinărie și au încercat să se refugieze într-o pizzerie aflată peste drum.

Nici în interiorul localului conflictul nu s-a încheiat. Rudele mirelui ar fi lovit ușa localului cu bâtele și ar fi forțat intrarea.  În momentul în care au părăsit localul a început o bătaie ca în filme.

O victimă a ajuns la spital cu plămânul perforat

Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma altercației. Una dintre victime a fost transportată la Spitalul Floreasca din București, unde a rămas internată în stare gravă. Aceasta a suferit o plagă care i-a perforat plămânul.

În urma incidentului, două persoane din familia miresei ar fi fost reținute. În schimb, cei suspectați că au folosit cuțite în timpul altercației sunt cercetați în libertate, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Anchetatorii urmează să stabilească exact rolul fiecăruia în conflict și eventualele răspunderi penale.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Fritz acuză PSD că inventează scuze pentru amânarea alegerilor parţiale la Primăria Timişoara şi la Sectorul 6: „Ne aşteptăm ca Guvernul să respecte legea”
17:50
Fritz acuză PSD că inventează scuze pentru amânarea alegerilor parţiale la Primăria Timişoara şi la Sectorul 6: „Ne aşteptăm ca Guvernul să respecte legea”
INCIDENT Misiune de salvare în Munții Maramureșului. Trei ucraineni găsiți în stare critică de salvamontiști
17:50
Misiune de salvare în Munții Maramureșului. Trei ucraineni găsiți în stare critică de salvamontiști
FLASH NEWS Combinatul siderurgic Liberty Galați, la un pas să fie deconectat de la rețeaua electrică. Ce decizie a fost luată pentru ca producția să nu fie blocată. Anunțul directorului general
17:42
Combinatul siderurgic Liberty Galați, la un pas să fie deconectat de la rețeaua electrică. Ce decizie a fost luată pentru ca producția să nu fie blocată. Anunțul directorului general
DECES Doliu în lumea rețelelor sociale. Influencerul Liam Fitzgerald, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram, a murit în urma unui accident de motocicletă. Avea 29 de ani
17:32
Doliu în lumea rețelelor sociale. Influencerul Liam Fitzgerald, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram, a murit în urma unui accident de motocicletă. Avea 29 de ani
INFRASTRUCTURĂ Când va fi deschisă circulația pe lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord, între Afumați și Pantelimon. Ce transmite CNAIR
16:59
Când va fi deschisă circulația pe lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord, între Afumați și Pantelimon. Ce transmite CNAIR
FLASH NEWS După valul de proteste din Europa, și Croația e aproape să dea în clocot. Tinerii sunt chemați să boicoteze cursurile pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții și nivelul de trai
16:55
După valul de proteste din Europa, și Croația e aproape să dea în clocot. Tinerii sunt chemați să boicoteze cursurile pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții și nivelul de trai
Mediafax
Descoperire macabră în Irlanda de Nord: capete de porc, găsite într-un parc. „Halloween-ul nu este o scuză”
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Cancan.ro
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
Prosport.ro
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
Adevarul
Merită să cumperi o casă acum? Șerban Trîmbițașu, la emisiunea „Next - Economia Viitorului”, despre prețuri, credite și greșelile care te costă
Mediafax
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
Click
Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în trei săptămâni și jumătate: „Am plecat de la S, am ajuns la L și înapoi la S”. Cum a reușit?
Digi24
Patru cutremure au avut loc noaptea trecută în zona Vrancea. De dimineață a fost un seism și în Marea Neagră
Cancan.ro
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
Ce se întâmplă doctore
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit o legătură între prietenii imaginari din copilărie și ceva straniu care apare mai târziu în viață
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
RĂZBOI Kremlinul susține că Vladimir Putin i-ar răspunde la telefon lui Zelenski. Președintele Ucrainei, invitat la Moscova pentru negocieri directe
17:29
Kremlinul susține că Vladimir Putin i-ar răspunde la telefon lui Zelenski. Președintele Ucrainei, invitat la Moscova pentru negocieri directe
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 2 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
17:22
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 2 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWS Curiozități din ziua alegerilor prezidențiale din Bulgaria. Un bărbat a mers să voteze, dar a aflat că este declarat „decedat”, în timp ce la o secție din Sofia buletinele de vot nu se mai potrivesc la numărătoare
17:13
Curiozități din ziua alegerilor prezidențiale din Bulgaria. Un bărbat a mers să voteze, dar a aflat că este declarat „decedat”, în timp ce la o secție din Sofia buletinele de vot nu se mai potrivesc la numărătoare
ANALIZĂ Dan Dungaciu, avertisment privind criza politică din Polonia: „Ce se întâmplă la Varșovia se va întâmpla și la București”. Miza alegerilor din 2027
16:53
Dan Dungaciu, avertisment privind criza politică din Polonia: „Ce se întâmplă la Varșovia se va întâmpla și la București”. Miza alegerilor din 2027
CONTROVERSĂ Președintele suspendat al Tribunalului Constituțional din Polonia, oprit din nou de poliție la ușa instituției, după ce a primit interdicție. Care sunt condițiile de intrare în clădire pentru actualii angajați, impuse de noua șefă
16:32
Președintele suspendat al Tribunalului Constituțional din Polonia, oprit din nou de poliție la ușa instituției, după ce a primit interdicție. Care sunt condițiile de intrare în clădire pentru actualii angajați, impuse de noua șefă
FLASH NEWS Taloane de pensie în format nou pentru pensionarii din patru județe. Anunțul făcut de Florin Manole
16:24
Taloane de pensie în format nou pentru pensionarii din patru județe. Anunțul făcut de Florin Manole

Cele mai noi

Trimite acest link pe