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Când va fi deschisă circulația pe lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord, între Afumați și Pantelimon. Ce transmite CNAIR

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Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat în ce condiții va fi deschisă circulația pe lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord.

Circulația pe lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord, între Afumați și Pantelimon, va fi permisă doar după finalizarea tuturor lucrărilor necesare pentru siguranța traficului. În prezent, echipele montează parapetele de protecție și execută marcajele rutiere, potrivit CNAIR.

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Când va fi deschisă circulația pe lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord, între Afumați și Pantelimon. Ce transmite CNAIR

Când va fi deschisă circulația pe lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord, între Afumați și Pantelimon. Ce transmite CNAIR. Foto: captură video.

„Se lucrează și astăzi pe Lotul 3 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, între Afumați și Pantelimon. Echipele constructorului continuă lucrările de montare a parapetelor de protecție și de realizare a marcajelor rutiere, elemente esențiale pentru siguranța circulației. Deschiderea traficului se va face numai după îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru circulația în siguranță”, se arată în postarea CNAIR.

În imagini se poate observa cum echipa muncește pe al treilea lot aferent autostrăzii. Utilajele sunt puse în funcțiune, iar lucrătorii trasează marcajele pe carosabil.

Lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord, construit de compania chineză CCECC, avea un stadiu fizic de execuție de aproximativ 98,35% în octombrie 2026. Sectorul are 8,6 kilometri, între DN2, în zona Afumați, și DN3, la Cernica-Pantelimon. Contractul are o valoare de circa 398 de milioane de lei, fără TVA.

Deschiderea autostrăzii a fost amânată

Vă reamintim că deschiderea circulației pe lotul 3 al A0 Nord, între Afumați, Pantelimon și Cernica, a fost amânată, deși inaugurarea era programată pentru 26 octombrie. Potrivit Consiliului Județean Ilfov, traficul ar putea fi permis spre finalul anului. Fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunțase că circulația pe ambele sectoare ale A0 Nord va fi deschisă din 26 octombrie, inclusiv legătura cu Autostrada A2. CNAIR susținea, pe de altă parte, că lucrările nu au fost încă finalizate. Detaliile, AICI.

Sursă foto & video: Facebook – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)

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