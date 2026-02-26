Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen la Bruxelles. Ce a discutat premierul cu președinta Comisiei Europene

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen la Bruxelles. Ce a discutat premierul cu președinta Comisiei Europene

26 feb. 2026, 15:21, Știri politice

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen și alți lideri europeni pentru a debloca cele 231 de milioane de euro din PNRR. Pe agendă se află, de asemenea, prioritățile României pentru viitorul buget european de după anul 2028.

Prima întâlnire a premierului la Bruxelles a fost cu Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, comisar pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire.

Discuțiile au vizat principalele provocări legate de îndeplinirea jaloanelor asumate și accelerarea implementării proiectelor, cu obiectivul clar de a debloca fondurile europene alocate României. De asemenea, au fost analizate oportunități de atragere de resurse financiare prin Fondul Social European Plus (FSE+), în special în domeniul politicilor sociale și al ocupării forței de muncă.

Premierul a anunțat că Executivul își propune să finalizeze săptămâna viitoare discuțiile privind bugetul, în paralel cu dezbaterile europene privind viitorul cadru financiar multianual.

Discuții cu Dombrovskis și von der Leyen

Agenda lui Bolojan a inclus și întrevederi cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie, și cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Temele principale: situația economică a României, reducerea deficitului și ritmul reformelor. Pentru București, aceste discuții sunt esențiale, mai ales în contextul în care deblocarea unor tranșe din PNRR depinde direct de progresele asumate.

