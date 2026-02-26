Cât a putut plăti un client Uber pentru o cursă de doar 6 minute, din București în Bălăceanca

Prețul incredibil pe care l-a plătit un client Uber din București până în Bălăceanca. Cursa a fost postată de șofer pe un grup destinat celor care fac Uber, iar în dreptul fotografiilor postate, acesta a precizat că tariful nu a fost unul dinamic.

Șase minute și 17 secunde, atât a durat ca șoferul de Uber să ajungă din București până în Bălăceanca, pentru o cursă care a avut o distanță de 6,86 kilometri și a costat 43.95 lei.

Cât a putut plăti un client Uber pentru o cursă de doar 6 minute

Deși suma poate părea ridicată raportat la distanță și la durata cursei, șoferul a subliniat că aplicația a calculat automat costul, fără a fi aplicată majorarea specifică perioadelor aglomerate.

În contextul în care serviciile de ridesharing au devenit tot mai populare în București, astfel de exemple ajung rapid virale și alimentează dezbaterile despre corectitudinea dintre preț, confort și rapiditate.

Serviciile de ridesharing au devenit tot mai populare

În ultimii ani, platformele de ridesharing precum Uber și Bolt au câștigat un loc important în traficul din București, influențând considerabil felul în care oamenii aleg să se deplaseze prin oraș. Într-un context în care piața era dominată în principal de taxiuri și de transportul public, aceste aplicații au venit cu o soluție modernă, flexibilă și rapidă, apreciată de mulți utilizatori pentru confortul și ușurința cu care poate fi folosită.

