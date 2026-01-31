Doliu în sport. Un celebru campion mondial la culturism a murit fulgerător la 38 de ani

Comunitatea fitnessului și a culturismului este în doliu pentru moartea fostului campion mondial Jason Lowe, care a decedat fulgerător la vârsta de 38 de ani, scrie mirror.co.uk.

Campionul mondial și vedeta culturismului Jason Lowe a murit la vârsta de 38 de ani. Vestea tragică a morții lui Lowe a fost confirmată de soția sa, Ashley, într-o postare sfâșietoare pe rețelele de socializare.

Ea a anunțat trecerea în neființă a lui punând pe rețelele sociale o serie de fotografii din perioada petrecută împreună. Lowe, poreclit „Broku”, era cunoscut pentru silueta sa enormă și fizicul uluitor, care i-au adus recunoaștere globală și faimă în lumea fitnessului și a culturismului.

Potrivit Comitetului Național de Fizică, el s-a făcut cunoscut în diverse competiții între 2015 și 2022. Cu toate acestea, pe 22 ianuarie, vestea morții sale a fost postată pe rețelele de socializare de către soția sa, cu inima frântă.

Ashley a încărcat o serie de fotografii cu ei împreună și a scris: „Astăzi va fi cea mai grea zi din viața mea. Nu știu dacă cuvintele vor fi vreodată suficiente pentru a exprima ce ai însemnat pentru mine, pentru că toate par atât de mici în comparație.”

„M-ai făcut o versiune mai bună a mea și aveai de gând să fii cel mai bun tată din lume. Faptul că sunt devastat nici măcar nu începe să atingă profunzimea acestei pierderi.”

