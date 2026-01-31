Prima pagină » Actualitate » Doliu în sport. Un celebru campion mondial la culturism a murit fulgerător la 38 de ani

Doliu în sport. Un celebru campion mondial la culturism a murit fulgerător la 38 de ani

31 ian. 2026, 14:31, Actualitate
Doliu în sport. Un celebru campion mondial la culturism a murit fulgerător la 38 de ani

Comunitatea fitnessului și a culturismului este în doliu pentru moartea fostului campion mondial Jason Lowe, care a decedat fulgerător la vârsta de 38 de ani, scrie mirror.co.uk.

Campionul mondial și vedeta culturismului Jason Lowe a murit la vârsta de 38 de ani. Vestea tragică a morții lui Lowe a fost confirmată de soția sa, Ashley, într-o postare sfâșietoare pe rețelele de socializare.

Ea a anunțat trecerea în neființă a lui punând pe rețelele sociale o serie de fotografii din perioada petrecută împreună. Lowe, poreclit „Broku”, era cunoscut pentru silueta sa enormă și fizicul uluitor, care i-au adus recunoaștere globală și faimă în lumea fitnessului și a culturismului.

Potrivit Comitetului Național de Fizică, el s-a făcut cunoscut în diverse competiții între 2015 și 2022. Cu toate acestea, pe 22 ianuarie, vestea morții sale a fost postată pe rețelele de socializare de către soția sa, cu inima frântă.

Ashley a încărcat o serie de fotografii cu ei împreună și a scris: „Astăzi va fi cea mai grea zi din viața mea. Nu știu dacă cuvintele vor fi vreodată suficiente pentru a exprima ce ai însemnat pentru mine, pentru că toate par atât de mici în comparație.”

„M-ai făcut o versiune mai bună a mea și aveai de gând să fii cel mai bun tată din lume. Faptul că sunt devastat nici măcar nu începe să atingă profunzimea acestei pierderi.”

Autorul recomandă:

A murit mama lui Kevin din celebra serie “Singur Acasă”. Actrița Catherine O’Hara avea 71 de ani

Recomandarea video

Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Digi24
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)
Cancan.ro
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul TOTAL deplasat făcut de jurat: 'Oare or exista și..'
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Cancan.ro
Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un inginer aerospațial a cumpărat o mașină nouă și a încuiat-o în garaj timp de 40 de ani. O poveste rară din lumea auto
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit cum s-a încheiat o eră enigmatică din istoria Pământului
SĂNĂTATE Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
16:17
Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
EXCLUSIV Crin Antonescu ironizează apariția ministrului român de externe la CNN: „Nu vă imaginați că CNN e interesat de ce mai crede Țoiu”
16:14
Crin Antonescu ironizează apariția ministrului român de externe la CNN: „Nu vă imaginați că CNN e interesat de ce mai crede Țoiu”
CONTROVERSĂ Ultimul val de documente Epstein aduce dezvăluiri uluitoare. Musk, invitat și el pe insulă, în timp ce Bill Gates era șantajat cu „fetele din Rusia”
16:06
Ultimul val de documente Epstein aduce dezvăluiri uluitoare. Musk, invitat și el pe insulă, în timp ce Bill Gates era șantajat cu „fetele din Rusia”
FLASH NEWS Șapte școli și nouă instituții publice din Ungaria au primit amenințări cu bombă în limba ucraineană generate cu inteligență artificială
15:15
Șapte școli și nouă instituții publice din Ungaria au primit amenințări cu bombă în limba ucraineană generate cu inteligență artificială
SPORT S-a stabilit învingătoarea de la Australian Open! Arina Sabalenka a fost detronată la Melbourne
14:55
S-a stabilit învingătoarea de la Australian Open! Arina Sabalenka a fost detronată la Melbourne
VIDEO Imagini de la metroul din Kiev, după blackoutul care a afectat toată țara
14:52
Imagini de la metroul din Kiev, după blackoutul care a afectat toată țara

Cele mai noi

Trimite acest link pe