Armata israeliană anunță că aeroportul Ben Gurion a fost lovit „de resturi” ale unor rachete iraniene. Trei avioane au luat foc

Armata israeliană a anunțat miercuri că resturile provenite de la interceptarea unor rachete iraniene au căzut peste Aeroportul Internațional Ben Gurion din Tel Aviv, scrie Reuters.

Trei avioane private care erau parcate pe aeroport au suferit daune după ce au fost lovite de fragmente de rachete care s-au desprins în urma interceptărilor apărării antiaeriene. Conform unor surse, unul dintre aceste avioane a luat foc în urma impactului.

Autoritățile aeroportuare au precizat că nu au fost raportate persoane rănite în urma acestui incident. Majoritatea zborurilor comerciale pe Ben Gurion au fost suspendate încă de la începutul lunii martie, aeroportul fiind utilizat în prezent în principal pentru zboruri militare și repatrieri operate de companii israeliene.

Se spune că jumătate din rachetele iraniene care intră în spațiul aerian al Israelului sunt muniții cu fragmentare, care se deschid în aer și împrăștie mai multe focoase pe o suprafață mai largă.

