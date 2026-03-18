Senatul a adoptat dublarea cotei de vânătoare la ursul brun. Tanczos Barna: „În perioada 2026-2027 vor putea fi recoltați anual 859 de urși bruni”

Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, a anunțat că inițiativa UDMR care prevede dublarea cotei de recoltare pentru ursul brun, în perioada 2026-2027, a fost adoptată de către Senat. Proiectul urmează să meargă la Camera Deputaților și prevede recoltarea anuală a 859 de urși bruni.

Tanczos Barna susține că măsura are la bază rezultatele evaluării genetice finalizate anul trecut și vizează gestionarea populației de urși, în contextul extinderii habitatului și al creșterii numărului de conflicte cu oamenii. Potrivit proiectului, dacă actul normativ va fi aprobat și de Camera Deputaților, în următorii doi ani vor putea fi recoltați anual, în scop preventiv, 859 de urși bruni.

„La inițiativa UDMR, Senatul a votat dublarea cotei de recoltare pentru gestionarea populației de urs brun. Evaluarea genetică finalizată anul trecut a confirmat ceea ce am semnalat constant în ultimii ani: suprapopularea periculoasă a urșilor, extinderea habitatului acestora și necesitatea unor intervenții preventive”, a transmis Tanczos Barna într-o postare pe Facebook.

De asemenea, vicepremierul a precizat că propunerea legislativă urmărește stabilirea unei cote de recoltare proporționale, care să permită menținerea sub control a populației de urs brun, în paralel cu protejarea vieții umane și a activităților agricole. Inițiativa UDRM a fost adoptată de Senat cu 69 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă” și 17 abțineri, în timp ce un senator nu și-a exprimat votul. Proiectul urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, for decizional în acest caz.

Câți urși bruni sunt în România

La finalul anului precedent, Ministerul Mediului anunța că analizele genetice realizate în cadrul unui studiu privind populația de urs brun din România indică, într-un scenariu conservator, existența a între 10.657 și 12.787 de exemplare, cu o diversitate genetică ridicată.

