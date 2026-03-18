Cu scopul de a atenua creșterea prețurilor la energie, Trump a suspendat legea care împiedica tranzitul petrolier către navele non-americane

Donald Trump a emis o derogare de 60 de zile de la Legea Jones, conform căreia doar naele americane transportă marfă între porturile americane și stipulează că cel puțin 75% dintre membrii echipajului să fie cetățeni SUA.

În plus, legea impune ca navele să fie construite numai în SUA și deținute de cetățeni americani.

Presat de alegerile legislative din noiembrie 2026, Trump încearcă să atenueze creșterea prețurilor la petrol în contextul escaladării conflictului cu Iranul.

Potrivit Reuters, au fost discutate opțiuni cu statele membre G7 și cu agențiile SUA privind eliberarea rezerelor strategice, limitarea exporturilor, intervenții în piețele futures, plafonarea prețurilor sau scăderea taxelor, precum și derogarea legii Jones.

Trump emite o derogare de 60 de zile de la o lege veche de 100 de ani

În contextul crizei energetice globale, președintele american a suspendat legea veche de un secol care împiedică transportul de combustibil de către nave non-americane, pentru a atenua creșterea prețurilor la energie legată de războiul din Orientul Mijlociu, a anunțat Casa Albă.

„Decizia președintelui Trump de a acorda o derogare de 60 de zile de la «Legea Jones» este doar un alt pas pentru a atenua perturbările pe termen scurt ale pieței petrolului, pe măsură ce armata americană continuă să îndeplinească obiectivele Operațiunii Epic Fury”, a scris purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, pe X.

„Această acțiune va permite resurselor vitale, precum petrolul, gazele naturale, îngrășămintele și cărbunele să circule liber către porturile americane timp de 60 de zile, iar Administrația își menține angajamentul de a continua consolidarea lanțurilor noastre de aprovizionare critică”, a adăugat aceasta.

Criza energetică globală

Războiul Statelor Unite cu Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, un punct vital al tranzitului global de petrol, reamintește Fox Business.

Presiunea Iranului exercitată prin atacarea statelor arabe din Golf și amenințările la adresa navelor petroliere din pasajul îngust au dus la creșterea prețului petrolului la 100 de dolari pe baril.

Sursa Foto: White House

