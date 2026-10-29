Doliu în televiziune. Geniul din spatele unor producții de succes precum „Survivor” și „MasterChef” a murit la 63 de ani

Jordi Rosell, regizorul unor producții TV precum „Benidorm Fest”, „OT” și „Survivor” în Spania, a murit la 63 de ani, informează abc.es.

Inés Hernand și Eva Tovar, colaboratoarele lui Jordi Rosell, au deplâns dispariția acestuia și au spus că a reprezentat un model personal pentru ele, în carieră.

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Jordi Rosell a murit miercuri, 28 octombrie, la 63 de ani, a anunțat echipa „Benidorm Fest”.

Cariera lui a fost legată de programe de un succes uriaș, precum „Operación Triunfo”, „Supervivientes” și „MasterChef”.

În anii recenți, Rosell a participat la dezvoltarea „Benidorm Fest”, o competiție care a revitalizat selecția Spaniei pentru Eurovision și a devenit unul din cele mai importante proiecte pentru el.

„Astăzi anunțăm cu regret trecerea în neființă a lui Jordi Rosell. Cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor, le trimitem dragostea noastră în acest moment dificil”, au declarat reprezentanții „Benidorm Fest”.

Cine a fost Jordi Rosell

Rosell și-a început cariera la TV3, un post TV catalan și a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați profesioniști din industria spaniolă a audiovizualului.

Timp de 30 de ani, acesta a lucrat ca regizor și producător, la numeroase formate de divertisment, coordonând echipe numeroase și producții extrem de complexe.

Cariera lui profesională a fost legată de companii de producție precum Gestmusic, Shine Iberia, Magnolia, El Terrat și Mediacrest.

Printre programele la care a lucrat se numără, printre altele, „Survivor”, „Operación Triunfo”, „MasterChef”, „MasterChef Junior”, „Dancing with the Stars” și „Ninja Warrior”.

De la „Survivors” și „MasterChef” la fenomenul „Operación Triunfo”

Între 2007 – 2010, Rosell a coordonat producția „Survivor” în Spania. Ulterior, acesta a condus echipa la „MasterChef”, iar succesul maxim l-a atins cu „Operación Triunfo”.

Rosell a coordonat realizarea show-ului de talente muzicale TVE între 2017 – 2019, conectându-se cu noile generații de fani.

Mai mult, Rosell a lucrat la producții precum „The Hunter”, „The Night of the Hunters”, „The Joker”, „The Circle of the Famous” și „The Connection”, difuzate în 2025.

„Benidorm Fest”, unul din cele mai recente proiecte

În ultimii ani, Jordi Rosell a lucrat la „Benidorm Fest”, festivalul muzical RTVE, care a devenit unul din cele mai importante evenimente de acest gen din Spania.

Emisiunea, în care se alege reprezentantul Spaniei la Eurovision, a resuscitat formatul „Benidorm”.

Tot Jordi Rosell a regizat opt ediții ale galei Ondas Awards, între 2015 – 2025. În 2016, Academia de Televiziunea i-a recunoscut meritele oferindu-i un premiu Talent Awards, pentru profesioniștii a căror muncă este fundamentală în industria audiovizualului, chiar dacă nu apar întotdeauna în fața camerelor de filmat.

Inés Hernand, prezentatoarea câtorva ediții „Benidorm Fest”, a vorbit despre Rosell: „A fost o persoană bună, generoasă, onestă și calmă, într-o profesie care deseori reprezintă opusul acestor cuvinte. Impactul pozitiv pe care l-a avut asupra atâtor echipe va rămâne pentru totdeauna”.

Eva Tovar, regizor și producător executiv, a deplâns pierderea unui prieten, mentor și model de profesionist. „Mentorul meu, cel care a crezut complet în mine. Știu că o parte din ceea ce sunt, personal și profesional, i se datorează lui”, a declarat Tovar.

Moartea lui Jordi Rosell lasă un gol însemnat în industria spaniolă de televiziune. Numele lui a fost legat de formatele care acum fac parte din memoria recentă a industriei de divertisment.

Moștenirea lui rămâne a celor care au avut ce învăța de la un asemenea profesionist. Chiar dacă publicul vede doar chipurile de pe ecran, în spatele multor emisiuni se află profesioniști precum Jordi Rosell, responsabil să transforme în realitate orice gală, concurs și competiție, care ajunge în casele a milioane de telespectatori.

Sursa foto: Capturi YouTube (Jordi Rosell) / Envato (caracter ilustrativ)