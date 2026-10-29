Reforma administrativ-teritorială implică comasarea anumitor localități, însă realitatea este mai dificilă decât pe hârtie. Bogdan Șchiop, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație, a explicat că numărul angajaților din primării este confundat cu cel al însoțitorilor persoanelor cu dizabilități.

Serviciile prestate de însoțitorii și asistenții personali, angajați în administrație, sunt vitale pentru comunități, iar în lipsa unor evaluări corecte, persoanele vulnerabile riscă să fie afectate. Bogdan Șchiop afirmă că sindicatele nu se opun reformei administrației publice, însă cer ca situația să fie analizată corect.

„Trebuie făcut audit funcțional pentru fiecare instituție care urmează a fi desființată. Pentru că este foarte simplu să zici că la primăria de comună X sunt 70-80 de salariați, ceea ce se și promovează. O comună are 80 de salariați, dar nu spune nimeni că acea comună are, de fapt, 17 salariați, iar restul sunt asistenți personali ai persoanelor cu handicap, care figurează ca salariați ai comunelor.

Când anunți cifre de genul acesta, trebuie să fii foarte conștient că o populație de pe o anumită rază teritorială ar putea avea de suferit și să vezi ce înseamnă, până la urmă, costul reformei. Pentru că, dacă reduci reforma la niște tăieri dintr-un Excel și te referi doar la acele salarii pe care le plătești, nu ai făcut nimic.

Desființezi o comună, dai afară 17 salariați, dar asistenții personali ai persoanelor cu handicap tot trebuie să fie plătiți”, a explicat Bogdan Șchiop, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație.

Reforma, între interesul cetățeanului și interesul politic

Reprezentanții sindicatelor reclamă faptul că reformele par a fi făcute mai degrabă în interesul clasei politice, nu al cetățenilor. Aceștia au amintit discursul promovat de Ilie Bolojan cu privire la reforma administrației publice și au subliniat că măsurile anunțate nu s-au concretizat.

„Reforma se face în interesul public, nu se face în interesul politic. Iar în ultima perioadă, în ultimii doi ani de zile, sunt instituții publice care au fost reorganizate de două, trei ori. Asta duce la o scădere a responsabilităților publice pe care autoritățile le au, în primul rând, față de cetățeni. (…) Am avut un semnal, în prima parte a guvernării Bolojan, în sensul că se reduce numărul de demnitari, secretari de stat, subsecretari de stat.

Nu s-a întâmplat acest aspect. Iar acum, imediat cum a fost pus în funcție un nou guvern, prima decizie a guvernului a fost să mărească numărul de miniștri și numărul de secretari de stat. Reforma trebuie făcută în interesul cetățeanului, nu în interesul oamenilor politici”, a transmis Dan Iliescu, președintele Sindicatului de Statistică și vicepreședinte al Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație.