Joi dimineață, forțele armate ale Rusiei au lovit un tren de călători aflat la peronul gării centrale din orașul Dnipro. În urma atacului cu drone, cel puțin 13 persoane au fost ucise, iar alte 13 au fost rănite, conform datelor comunicate de autoritățile locale și operatorul feroviar.

Echipajele de intervenție acordă îngrijiri de urgență la fața locului. Operațiunile de salvare sunt în plină desfășurare. Trenul de pasageri era gata de plecare spre Zaporojie în momentul în care gara a devenit ținta unei drone rusești cu propulsie cu reacție.

Detalii despre atacul rusesc

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, atacul rusesc a avut loc în jurul orei 11:00 și a implicat patru drone de acest tip, dintre care trei au fost doborâte de apărarea antiaeriană înainte să își atingă țintele.

Deși sirenele de raid aerian au sunat și au avertizat asupra unui pericol iminent, numeroși călători au rămas pe peron în loc să coboare în adăposturi.

Reacția autorităților și acuzațiile președintelui Zelenski

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanja, a declarat că echipajele medicale au sosit de urgență în zonă și oferă primul ajutor victimelor.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat dur atacul și a criticat relaxarea presiunii internaționale asupra Moscovei.Un atac rusesc oribil a lovit gara din Dnipro, unde rușii au folosit o dronă pentru a ataca un peron pe care se aflau un tren local și un tren de călători.

Câte astfel de atacuri teroriste a comis Rusia împotriva poporului nostru după ridicarea sancțiunilor impuse unor oligarhi și companii energetice rusești, a transmis liderul de la Kiev.Date neclare și riscurile de securitate pe calea ferată

Bilanțul

Identitatea tuturor victimelor și numărul total al persoanelor aflate pe peron în momentul deflagrației rămân deocamdată necunoscute.

Autoritățile nu au comunicat încă o evaluare completă a distrugerilor provocate infrastructurii feroviare.Atacul de la Dnipro se înscrie într-o campanie amplă a armatei ruse împotriva rețelei feroviare din Ucraina.

Noua tactică a loviturilor cu drone cu reacție a impus reguli stricte de evacuare a trenurilor în câmp deschis pe durata alertelor aeriene, însă aglomerația din gări și reticența unor pasageri de a se adăposti continuă să genereze riscuri majore de securitate, potrivit The Kyiv Independent .

Sursa Foto: Facebook