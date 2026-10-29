USR acuză noua conducere PSD de la vârful Ministerului Mediului că a anulat demiterea unui director de la Apele Române. Acesta a revenit în funcție după aproximativ 4 luni de concediu medical. Fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu, susține că succesoarea sa, Natalia Intotero, a revocat ordinul de încetare a mandatului la numai 5 zile după preluarea ministerului.

Este vorba despre Doru-Dragoș Cazan, fostul șef al instituției, îndepărtat din funcție de Diana Buzoianu.

Acuzațiile fostei ministre a Mediului

Fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu, susține că Natalia Intotero a revocat ordinul de încetare a mandatului la numai 5 zile după preluarea ministerului.

„Minune medicală la Apele Române! După 4 luni de concediu medical, un director demis de Diana Buzoianu s-a însănătoșit miraculos odată cu venirea PSD la Minister. Noua ministră i-a anulat demiterea”, a scris USR, joi, într-o postare pe Facebook.

Miercuri, fosta ministră a Mediului a prezentat, într-un videoclip difuzat pe rețelele sociale, contextul în care Doru-Dragoș Cazan a revenit la conducerea Administrației Naționale „Apele Române”.

Buzoianu: „S-a însănătoșit subit când a văzut-o pe Natalia Intotero”

Fosta ministră a salutat ironic revenirea în funcție a directorului, arătând că acesta a încheiat concediul medical imediat după schimbarea conducerii politice a ministerului. Potrivit acesteia, noul ministru al Mediului a revocat ordinul prin care fusese decisă încetarea mandatului lui Cazan la doar 5 zile după instalarea în funcție.

„La cinci zile distanță după ce a ajuns ministru, doamna Intotero a revocat ordinul semnat de mine de încetare a mandatului și l-a pus înapoi pe funcție pe domnul Doru Cazan”, a susținut Buzoianu.

Potrivit fostei ministre, directorul a beneficiat, în ultimele 4 luni, de concedii medicale succesive. Totuși, diagnosticele s-ar fi schimbat aproximativ o dată la două săptămâni.

„Domnul Cazan, bolnav în ultimele patru luni de zile, s-a însănătoșit subit. Acum nu mai este în concediu medical, miracolul a avut loc”, a adăugat aceasta.

Scandalul balastierelor ilegale din Olt: prejudiciu uriaș

Conflictul dintre Buzoianu și Cazan a debutat în luna iunie. O serie de controale au avut loc pe tema exploatărilor ilegale de agregate minerale din județul Olt. Prejudiciul estimat la 20 de milioane de lei. Potrivit fostei ministre, verificările au scos la iveală două balastiere ilegale. Acesteau ocupau aproximativ 100 de hectare, cu un prejudiciu estimat la 20 de milioane de lei.

Buzoianu i-a reproșat directorului general al Apelor Române că nu a dispus sancțiuni împotriva conducerii Administrației Bazinale de Apă Olt. Mai mult, aceasta a acuzat faptul că Doru Cazan a decis prelungirea mandatului directoarei administrației bazinale, Elena Mădălina Ion-Duca.

Fosta ministră l-a convocat pe Cazan la minister pentru explicații, acesta angajându-se să-și prezinte demisia de onoare. În ziua următoare, directorul a intrat însă în concediu medical.

„Mi-a spus că își depune demisia de onoare chiar în acea zi. A doua zi dimineață și-a luat concediu medical ca să nu mai poată fi demis”, a mai declarat Buzoianu.

Concediile medicale au fost verificate. Instituțiile sesizate nu au constatat nereguli. Buzoianu a mai precizat că a sesizat Casa de Asigurări de Sănătate și Colegiul Medicilor pentru verificarea concediilor medicale succesive de care a beneficiat Cazan. Userista a criticat concluziile verificărilor, considerând că e suspectă succesiunea concediilor medicale și schimbarea frecventă a diagnosticelor.

„Radarul Balastierelor” încaieră PSD și USR

Revenirea lui Doru Cazan în fruntea Apelor Române are loc pe fondul unui conflict dintre fosta și actuala conducere a Ministerului Mediului privind combaterea exploatărilor ilegale de agregate minerale, notează Mediafax.

Marți, Diana Buzoianu a acuzat PSD că amână punerea în funcțiune a aplicației „Radarul Balastierelor”, destinată monitorizării transporturilor de agregate minerale și identificării posibilelor exploatări ilegale. Fosta ministră susține că proiectul HG necesare utilizării aplicației era finalizat în proporție de 90% când a părăsit ministerul.

În schimb, Ministerul Mediului, condus acum de social-democrata Natalia Intotero, a explicat că aplicația nu poate deveni operațională înainte de adoptarea cadrului legal. Apoi ar urma finalizarea unor proceduri tehnice și administrative. Buzoianu a cerut noii conduceri să publice rapid proiectul de hotărâre, astfel încât sistemul să poată fi folosit începând din luna noiembrie.