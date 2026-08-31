Chef Liviu Balint, finalist al concursului culinar MasterChef România, a anunțat că-și închide restaurantul din Cluj-Napoca, „Ristorante Gemellini”, după opt ani de activitate.

Liviu Balint spune că a luat această decizie deoarece taxele impuse de statul român sunt tot mai mari.

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De asemenea, nu mai găsește oameni de angajat și nici din afară nu a dorit să aducă personal.

„În ultimii ani de zile, statul pune piciorul în gât tot mai tare, mai tare te apasă, mai tare, până când te lasă fără aer. Nu mai vreau să trăiesc de pe o zi pe alta din cauza statului, oamenilor care lucrează în domeniul ăsta… și închid”, a afirmat fostul concurent Masterchef.

„Azi a fost o zi grea. Grea din cauza faptului că am avut de luat o decizie foarte grea, și anume aceea de a închide restaurantul, restaurantul din Cluj, deschis în 2018. Uite că avem 8 ani de când suntem pe piață în HoReCa. Am închis din cauza faptului că nu mai găsești oameni competenți pe piață, iar aceia pe care îi găsești sunt foarte scumpi.

De taxele la stat nu mai vorbim, că sunt aproape imposibil de plătit: impozite, taxe după salarii, tot. Luna trecută am avut vreo 42.000 de lei de plătit către stat, chirie vreo 30.000 de lei, adică vreo 70.000 de lei, fără utilități. Cu utilități, punem rotund 100.000 de lei”, a explicat acesta, potrivit clujenii.ro.

Chef Balint: „Clienții s-au îndreptat către șaormerii, unde este mult mai ieftin să mănânci și să umpli mațul”

Chef Balint a mai spus că nici clienți nu prea mai avea la restaurant, deoarece românii preferă fast-food-urile și localurile mai ieftine, dar cu mâncare mai puțin calitativă.

„Ca să produci 100.000 de lei pe lună, trebuie să vinzi. Trebuie să ai clienți, iar clienții nu mai sunt în HoReCa. Clienții s-au îndreptat către șaormerii, către burgerii, către covrigării, unde este mult mai ieftin să mănânci și să umpli mațul.

Lumea nu mai apreciază mâncarea bună la restaurant. Sunt foarte puțini aceia care mai merg și mănâncă la restaurante și apreciază.

Iar restaurantele au început să folosească tot mai mult personal din afara țării, doar pentru a reuși să se mențină la suprafață. Eu am refuzat să fac treaba asta. Nu e că am ceva personal cu ei.

Pur și simplu nu am vrut să lucrez cu personal străin numai de dragul de a ține deschis și să supraviețuiesc. Nu vreau să supraviețuiesc. Eu mi-am făcut un business în restaurant, în HoReCa, pentru a face bani. Nu se mai fac bani. Dacă nu mai fac bani, închid, tată. Ceea ce fac eu: am închis. Pentru că nu se mai fac bani”, a mai afirmat Chef Liviu Balint.

Sursa foto: Facebook