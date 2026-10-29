Prima pagină » Știri politice » AUR, ofensivă diplomatică pentru cazul lui Călin Georgescu, anularea alegerilor și alegeri anticipate. Formațiunea condusă de Simion anunță că a avut întâlniri cu mai mulți ambasadori, inclusiv cu reprezentantul SUA

AUR, ofensivă diplomatică pentru cazul lui Călin Georgescu, anularea alegerilor și alegeri anticipate. Formațiunea condusă de Simion anunță că a avut întâlniri cu mai mulți ambasadori, inclusiv cu reprezentantul SUA

AUR, ofensivă diplomatică pentru cazul lui Călin Georgescu, anularea alegerilor și alegeri anticipate. Formațiunea condusă de Simion anunță că a avut întâlniri cu mai mulți ambasadori, inclusiv cu reprezentantul SUA
Galerie Foto 8
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele AUR, George Simion, împreună cu reprezentanți ai conducerii partidului, a avut întâlniri oficiale cu ambasadorii mai multor țări: SUA, China, India, Turcia, Pakistan, Egipt, Argentina și Bulgaria. De asemenea, aceștia s-au întâlnit cu ministrul de externe al Republicii Cehe, Petr Macinka. În cadrul discuțiilor, au fost abordate și probleme legate de situația politică din România, funcționarea instituțiilor statului și starea democrației. Printre subiectele menționate s-au numărat cazul arestării lui Călin Georgescu și anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

AUR, întâlniri diplomatice cu ambasadorii Statelor Unite ale Americii, Chinei, Indiei, Turciei, Pakistanului, Egiptului, Argentinei și Bulgariei

Conducerea AUR a avut, în ultimele săptămâni, o serie de întâlniri diplomatice pentru consolidarea relațiilor internaționale.

George Simion și reprezentanți ai conducerii partidului au avut întâlniri bilaterale cu ambasadorii Statelor Unite ale Americii, Chinei, Indiei, Turciei, Pakistanului, Egiptului, Argentinei și Bulgariei, precum și cu ministrul afacerilor externe al Republicii Cehe, Petr Macinka.

Potrivit comunicatului emis de partid, discuțiile s-au concentrat asupra ”stadiului actual al relațiilor dintre România și statele respective, a perspectivelor de dezvoltare a cooperării bilaterale și a identificării unor noi oportunități de colaborare în domenii de interes strategic și economic”

De asemenea, formațiunea subliniază că, în cadrul întrevederilor, au fost discutate și aspecte referitoare la situația politică și instituțională din țara noastră, dar și despre starea democrației din România, respectiv cazul lui Călin Georgescu sau anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Partidul lui George Simon a solicitat o întrevedere și cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru un dialog privind situația democrației din țara noastră, însă, până în prezent, formațiunea nu a primit un răspuns la solicitarea transmisă.

Comentarii 2
  • Bogdan Mateciuc

    Serviciile secrete controleaza totul in Romania si au grija ca nimic sa nu iasa in decor, adica intr-o zona necontrolabila de catre ele. Ele chiar cred ca vegheaza la bunastarea tarii – bunastare inteleasa prin apartenenta/slugarnicia la Bruxelles si NATO. Confruntate cu victoria lui Georgescu, au avut in fata o problema majora: tipul nu putea fi controlat. Pentru servicii, CG era… eratic. Asa ca au facut ce trebuie ca sa iasa un gangav controlabil, care sa nu pune in primejdie „binele” tarii. Au fabricat motive nedovedite inca despre implicarea Rusiei, a anulat alegerile prin mana Curtii Constitutionale si alegatorii s-au trezit cu un presedinte care nici macar nu poate tine linia dreapta pe un covor rosu.

  • Cristian Iacib

    Trenul cu anticipatele l-au pierdut deși puteau să se înțeleagă cu PSD. N-au dovedit prea multă inteligență. Din păcate.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Îmbrânceli și lovituri cu pumni și picioare în Parlamentul Armeniei. Este pentru a doua oară în acest an când au loc bătăi ca într-o gală MMA
15:32
Îmbrânceli și lovituri cu pumni și picioare în Parlamentul Armeniei. Este pentru a doua oară în acest an când au loc bătăi ca într-o gală MMA
FLASH NEWS Viceprimarul PNL al comunei Ciurila, Vasile Morea, ar fi fost reținut pentru 24 de ore. Acuzațiile vizează presupuse nereguli privind modul de acordare a ajutoarelor sociale
15:20
Viceprimarul PNL al comunei Ciurila, Vasile Morea, ar fi fost reținut pentru 24 de ore. Acuzațiile vizează presupuse nereguli privind modul de acordare a ajutoarelor sociale
ENERGIE România cere sprijinul statelor UE pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, în contextul investigației Comisiei Europene. Anunțul ministrului Energiei
15:16
România cere sprijinul statelor UE pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, în contextul investigației Comisiei Europene. Anunțul ministrului Energiei
FLASH NEWS Luca Niculescu anunță deblocarea urgentă a finanțărilor pentru sănătate și rectificare bugetară: ”În ședința de Guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens”
15:15
Luca Niculescu anunță deblocarea urgentă a finanțărilor pentru sănătate și rectificare bugetară: ”În ședința de Guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens”
ECONOMIE Giorgia Meloni majorează taxele în Italia pentru bănci și companii din energie. În România, au scăzut taxele pe multinaționale
15:02
Giorgia Meloni majorează taxele în Italia pentru bănci și companii din energie. În România, au scăzut taxele pe multinaționale
FLASH NEWS Ministrul Afacerilor Interne face anunțul despre modul de plată al angajaților pentru zilele lucrate în weekend. Ce se întâmplă cu salariile în 2027
14:41
Ministrul Afacerilor Interne face anunțul despre modul de plată al angajaților pentru zilele lucrate în weekend. Ce se întâmplă cu salariile în 2027
Mediafax
Europa cu două viteze în sănătate. Românii așteaptă peste trei ani pentru medicamente noi, germanii doar două luni
Digi24
„Fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur”. O postare ironică pe TikTok, virală în rândul susținătorilor: „Așa tată, așa fiu”
Cancan.ro
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
De ce vorbesc Finlanda și Norvegia cu Putin, iar România evită orice contact? Analist: „Diplomația nu o folosești doar cu prietenii”
Mediafax
Nicușor Dan, mesaj la Gala MEDIAFAX 35: „Un adevărat reper pe piața media din România”
Click
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood
Digi24
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
Cancan.ro
Cele 4 cuvinte pe care i le-a șoptit Maurice la ureche lui Alex Gîlcă, după ce a fost eliminat de la Asia Express. Anterior, soțul Valeriei Lungu îl amenințase cu moartea
Ce se întâmplă doctore
A pierdut averea de 2 milioane de euro și a ajuns să trăiască dintr-un salariu de 5.000 de lei. Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea și ce spune despre Andreea Tonciu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primii polițiști care vor patrula aerian cu drona: Are girofar și sună ca un roi de viespi furioase
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit fosila care rescrie istoria amfibienilor
Mediafax Italia
AMENDĂ dacă DORMI în mașină! Ce spune Codul rutier
Mediafax Spania
Primul pod transbordor din lume! Poți traversa râul în nacelă
INEDIT Județul din România remarcat la nivel mondial. A fost inclus în clasamentul celor mai bune 100 de povești de turism sustenabil
15:38
Județul din România remarcat la nivel mondial. A fost inclus în clasamentul celor mai bune 100 de povești de turism sustenabil
EXCLUSIV Mirel Palada, mesaj dezarmant, după ce Georgescu a primit alte 30 de zile de arest: Uitați de el/Dacă Sistemul a înfipt dinții în el nu îi mai dă drumul
15:28
Mirel Palada, mesaj dezarmant, după ce Georgescu a primit alte 30 de zile de arest: Uitați de el/Dacă Sistemul a înfipt dinții în el nu îi mai dă drumul
REACȚIE Elena Udrea compară tragedia feroviară din Spania cu guvernarea USR: „Viețile oamenilor nu se salvează cu like-uri”
14:39
Elena Udrea compară tragedia feroviară din Spania cu guvernarea USR: „Viețile oamenilor nu se salvează cu like-uri”
EVENIMENT Alexandru Petcovici, Proger Global Network, la Gândul Euro Industry Summit: Parteneriatele public-private trebuie să aducă valoare publică, nu doar kilometri de autostradă
14:20
Alexandru Petcovici, Proger Global Network, la Gândul Euro Industry Summit: Parteneriatele public-private trebuie să aducă valoare publică, nu doar kilometri de autostradă
VIDEO Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
14:20
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
ACTUALITATE Veterinar „de ocazie” în Dâmbovița: Bărbatul ar fi castrat trei capre fără anestezie / Nu se află la prima intervenție
14:18
Veterinar „de ocazie” în Dâmbovița: Bărbatul ar fi castrat trei capre fără anestezie / Nu se află la prima intervenție

Cele mai noi

Trimite acest link pe