AUR, ofensivă diplomatică pentru cazul lui Călin Georgescu, anularea alegerilor și alegeri anticipate. Formațiunea condusă de Simion anunță că a avut întâlniri cu mai mulți ambasadori, inclusiv cu reprezentantul SUA

Președintele AUR, George Simion, împreună cu reprezentanți ai conducerii partidului, a avut întâlniri oficiale cu ambasadorii mai multor țări: SUA, China, India, Turcia, Pakistan, Egipt, Argentina și Bulgaria. De asemenea, aceștia s-au întâlnit cu ministrul de externe al Republicii Cehe, Petr Macinka. În cadrul discuțiilor, au fost abordate și probleme legate de situația politică din România, funcționarea instituțiilor statului și starea democrației. Printre subiectele menționate s-au numărat cazul arestării lui Călin Georgescu și anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

AUR, întâlniri diplomatice cu ambasadorii Statelor Unite ale Americii, Chinei, Indiei, Turciei, Pakistanului, Egiptului, Argentinei și Bulgariei

Conducerea AUR a avut, în ultimele săptămâni, o serie de întâlniri diplomatice pentru consolidarea relațiilor internaționale.

George Simion și reprezentanți ai conducerii partidului au avut întâlniri bilaterale cu ambasadorii Statelor Unite ale Americii, Chinei, Indiei, Turciei, Pakistanului, Egiptului, Argentinei și Bulgariei, precum și cu ministrul afacerilor externe al Republicii Cehe, Petr Macinka.

Potrivit comunicatului emis de partid, discuțiile s-au concentrat asupra ”stadiului actual al relațiilor dintre România și statele respective, a perspectivelor de dezvoltare a cooperării bilaterale și a identificării unor noi oportunități de colaborare în domenii de interes strategic și economic”

De asemenea, formațiunea subliniază că, în cadrul întrevederilor, au fost discutate și aspecte referitoare la situația politică și instituțională din țara noastră, dar și despre starea democrației din România, respectiv cazul lui Călin Georgescu sau anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Partidul lui George Simon a solicitat o întrevedere și cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru un dialog privind situația democrației din țara noastră, însă, până în prezent, formațiunea nu a primit un răspuns la solicitarea transmisă.