Ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Calendarul votului și ultimele strategii ale partidelor

România intră într-una dintre cele mai tensionate zile politice din ultimul an. Azi, Parlamentul votează moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan — un vot care poate schimba complet direcția politică a țării.

La ora 11.00, parlamentarii se reunesc în plen pentru a dezbate și vota moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

Moțiunea de cenzură depusă în data de 28 aprilie 2026 se intitulează „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”.

PSD și AUR au lansat acuzații foarte grave la adresa lui Ilie Bolojan și a guvernului pe care acesta îl conduce din data de 20 iunie 2025.

  • Ilie Bolojan a „a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”.
  • Guvernul Bolojan  „pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică”.
  • Guvernul Bolojan este acuzat de subminare a economiei naționale. Moțiunea expune cazurile CEC Bank, Salrom, Hidroelectrica, Romgaz, Aeroporturi București, Portul Constanța, Loteria Română, Poșta Română, Romarm/Uzina Mecanică Cugir, Avioane Craiova și Romaero și alte companii strategice.
  • Companiile ar urma să fie listate la bursă, reorganizate, divizate sau închise.

Ruptura oficială a PSD de coaliție

Moțiunea de cenzură a apărut după ruptura oficială dintre PSD și partenerii de guvernare, o ruptură care a venit brusc, dar care era pregătită de tensiuni mai vechi. PSD a decis nu doar să iasă de la guvernare, ci și să facă un pas politic riscant: să depună moțiunea împreună cu AUR.

Documentul a fost semnat de peste 250 de parlamentari, ceea ce arată că nemulțumirea față de Guvern este larg răspândită, cel puțin la nivel declarativ. Pentru a trece, moțiunea are nevoie de 233 de voturi.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a explicat decizia într-un ton pragmatic.

„Nu putem gira în continuare un guvern care nu livrează pentru oameni. Moțiunea este un instrument democratic și îl folosim”, spunea Grindeanu.

În același timp, el a încercat să normalizeze colaborarea cu AUR.

„AUR a fost votat de cetățeni. Nu putem ignora milioane de voturi doar pentru că nu ne convine politic”, spune președintele PSD.

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan respinge acuzațiile și spune că miza reală este blocarea reformelor. Și tot el avertizează că schimbarea guvernului acum ar aduce instabilitate.

„Nu e o moțiune despre guvernare, e o moțiune despre oprirea reformelor. Asta e adevărata miză. (…) România nu-și permite să oprească reformele în plin proces de modernizare”, spunea Bolojan.

Conflictul dintre PSD și partenerii de guvernare, care a dus la criza politică

Conflictul care a dus la această moțiune nu a apărut peste noapte. Tensiunile dintre PSD și partenerii de guvernare s-au acumulat în jurul unor teme sensibile: taxe, deficit bugetar, reforme administrative și gestionarea banilor europeni.

Ruptura a devenit oficială la final de aprilie, când PSD și-a retras miniștrii din Guvern și a trecut în opoziție. Din acel moment, atacurile au devenit directe.

Președintele USR, Dominic Fritz, a fost unul dintre cei mai vocali critici ai noii alianțe.

„Ceea ce vedem acum este o alianță de conjunctură care nu are nicio legătură cu interesul public. (…) PSD și AUR sunt din același aluat când vine vorba de populism și blocarea reformelor”, spunea Fritz.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a adoptat un ton mai rezervat, dar la fel de critic. Hunor a punctat și incertitudinea de după vot.

„Nu e ceva foarte pozitiv pentru România. Dacă există o majoritate să dea jos guvernul, acea majoritate trebuie să arate că poate și guverna.(…) Nu e suficient să dai jos un guvern. Întrebarea este ce pui în loc”, spunea Hunor.

Destinația finală: moțiunea de cenzură

Toate calculele duc acum la votul de azi, unde fiecare parlamentar contează. PSD vine cu aproximativ 131 de parlamentari, AUR cu în jur de 90, iar restul voturilor ar putea veni din zona partidelor mai mici sau a unor parlamentari indeciși. Rezultatul este incert. Majoritatea necesară (233 de voturi) este greu de atins fără negocieri de ultim moment, iar unele partide au anunțat deja că nu vor susține moțiunea.

În acest context, mesajele politice devin tot mai dure. Sorin Grindeanu transmite că votul este un test de responsabilitate.

„Fiecare parlamentar trebuie să decidă dacă susține acest guvern sau schimbarea”, spune Grindeanu.

Premierul Ilie Bolojan mizează pe rezistența majorității, însă, potrivit unor surse Gândul, în ședințele de luni, de la Cameră și de la Senat, s-a decis ca senatorii să stea în bănci și să nu voteze, în timp ce deputații vor părăsi sala.

„Sunt convins că există suficientă responsabilitate în Parlament pentru a evita o criză politică”, zicea Bolojan.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu va fi prezent marți la votul moțiunii de cenzură. Cu toate acestea, UDMR va spune „Prezent, nu votez”, aflat în fața unui vot decisiv pentru Guvernul Bolojan.

„Așa cum bănuiți că vom proceda și de data aceasta vom sta în bancă, vom spune prezent nu votez, fiindcă nu noi trebuie să adunăm 233 de voturi. De fiecare dată când UDMR este într-o coaliție, nu susține nicio moțiune de cenzură, nu votează nicio moțiune de cenzură”, spunea Kelemen Hunor luni.

