Fostul primar al municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a fost surprins într-o fotografie realizată în timp ce călătorea cu trenul, la clasa a doua, pe ruta spre Iași. Detaliul care atrage imediat atenția în imagine este starea precară a ferestrei de lângă locul pe care îl ocupă acesta, în timp ce e el e mai atent la telefon decât la starea trenului în care se află.

În imagini se poate vedea cum geamul a suferit cel puțin două lovituri în urma cărora au rămas și două găuri mari din care se ramifică spărturi în geam. Dominic Fritz stă nepăsător, cu capul în jos, atent la telefonul pe care îl ține în mâini. Prin ținuta pe care a ales-o, reușește să creeze și un contrast greu de ratat: Fritz, îmbrăcat la sacou și cămașă, lângă un geam spart al unei infrastructuri feroviare aflate în aceeași stare de degradare ca trenul ales de fostul primar al Timișoarei.