Președintele României, Nicușor Dan, a participat joi, 19 noiembrie, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, eveniment găzduit de cancelarul german Friedrich Merz la Berlin. La scurt timp după încheierea evenimentului, șeful statului a dezvăluit faptul că președintele american Donald Trump, care a avut o întâlnire istorică cu Vladimir Putin și Xi Jinping în orașul chinezesc Shenzhen, a intervenit telefonic în timpul evenimentului de la Berlin și le-a transmis europenilor că este optimist cu privire la obținerea unui acord de pace în Ucraina. Totuși, Nicușor Dan a specificat că „discuția de azi nu a fost un eveniment extraordinar”, declarație din care nu reiese clar dacă aceasta a fost concluzia liderului de la Casa Albă sau dacă ea reprezintă concluzia personală a președintelui român.

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„Statele Unite își doresc pacea în Ucraina” / „Există părți optimiste și părți pesimiste. Eu sunt printre cele pesimiste”

„A intervenit și domnul președinte Trump prin telefon, la un moment dat. În intervenție, președintele Trump a rezumat discuția de azi. Nu a fost un eveniment extraordinar în parcursul fiecăreia dintre părțile implicate. A fost o etapă într-un proces.

Statele Unite își doresc pacea în Ucraina. Există discuții și cu partea rusă și cu partea ucraineană. Există părți care sunt mai optimiste și altele care sunt mai pesimiste că Rusia vrea pacea cu adevărat. Eu sunt printre cele mai pesimiste în acest moment”, a explicat Nicușor Dan.

„Donald Trump ne-a spus că războiul este ceva rău și că eforturile noastre trebuie să se intensifice”

„Donald Trump ne-a spus că războiul este ceva rău și că aduce pierderi economice semnificative. De aceea, eforturile noastre pentru pace trebuie să se intensifice. Domnia sa este optimist că, cu voința tuturor, vom ajunge acolo.

Prezența celor doi negociatori (n.r. – Jared Kushner și Steve Witkoff), a fost un gest de solidaritate cu această Coaliție de Voință. Donald Trump nu a transmis un orizont de timp”, a mai declarat președintele României la finalul evenimentului de la Berlin.