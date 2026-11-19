Somnul înseamnă mult mai mult decât simpla sa durată. Noi cercetări sugerează că regularitatea programului de somn este un factor mai important pentru sănătatea inimii decât timpul total petrecut în pat.

„Deși ne concentrăm adesea pe a dormi opt ore în fiecare noapte, menținerea unui program de somn regulat – adică ore constante de culcare, de trezire și o durată a somnului similară de la o noapte la alta – reprezintă un pas practic, ușor de aplicat, care poate contribui la protejarea inimii și a vaselor de sânge”, explică cercetătorul principal și neurocercetătorul Minh Tuan Viet Nguyen, de la Boston Children’s Hospital și Harvard Medical School, potrivit Science Alert.

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Într-un studiu recent publicat în„Circulation: Population Health and Outcomes”, Nguyen și coautorul său, Anh Khoa Tran – cercetător în domeniul medical la Universitatea din Maryland – au analizat date provenite de la dispozitive de monitorizare Fitbit și din dosarele medicale electronice a peste 10.000 de adulți americani (cu o vârstă mediană de 53 de ani), participanți la programul de cercetare „All of Us”, derulat de National Institutes of Health.

Care a fost obiectivul cercetătorilor

Obiectivul lui Nguyen și al lui Tran a fost să determine care aspecte ale somnului sunt cel mai strâns asociate cu bolile cardiovasculare și metabolice, pe baza unor observații întinse pe parcursul mai multor luni.

În 2022, când American Heart Association (AHA) a inclus sănătatea somnului în setul său de recomandări „Life’s Essential 8” (cele 8 elemente esențiale pentru o viață sănătoasă), menite să optimizeze sănătatea cardiovasculară, sistemul de punctaj utilizat lua în calcul exclusiv durata somnului.

De atunci, AHA (Asociația Americană a Inimii) a clarificat faptul că sănătatea somnului este „multidimensională”, ca răspuns la un volum tot mai mare de cercetări care arată că factori precum consistența somnului sunt importanți pentru sănătate – sugerând chiar că ar putea juca un rol major, în special în ceea ce privește sănătatea cardiovasculară. Noul studiu aduce argumente suplimentare în acest sens.

Cercetătorii au analizat mai mulți indicatori ai somnului, înregistrați cu ajutorul dispozitivelor de monitorizare a activității Fitbit purtate de participanți pe parcursul a șase luni – inclusiv durata, calitatea, regularitatea, intervalul orar și ciclurile de somn – și au comparat aceste tipare cu diagnosticele medicale stabilite ulterior, pe o perioadă mediană de urmărire de 3,7 ani.

Regularitatea somnului, mai importantă decât durata

Rezultatele au arătat că durata medie a somnului nu a fost asociată în mod semnificativ cu un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare majore – precum infarctul miocardic, insuficiența cardiacă, cardiomiopatia și accidentul vascular cerebral ischemic (grupate sub denumirea de „compus cardiovascular”), mai scrie sursa citată anterior.

În schimb, somnul neregulat a prezentat o corelație. Fiecare creștere cu o abatere standard (29 de minute) a variabilității duratei somnului de la o noapte la alta a fost asociată cu un risc cu 24% mai mare de apariție a afecțiunilor cardiovasculare menționate.

Și alți indicatori ai unui program de somn inconsistent au fost asociați cu probleme cardiovasculare; o variabilitate mai mare a orei de culcare, a orei de trezire și a momentului de mijloc al somnului a fost corelată cu un risc cu aproximativ 20–23% mai ridicat.

De asemenea, variațiile în durata somnului au fost asociate cu un risc relativ cu 32% mai mare de insuficiență cardiacă, un risc cu 16% mai mare de hipertensiune arterială și un risc cu 20% mai mare de a dezvolta diabet zaharat de tip 2.

Ce arată rezultatele studiului

Deși aceste constatări au un caracter observațional și nu demonstrează o relație de cauzalitate directă între somnul inconsistent și apariția problemelor cardiovasculare, cercetătorii consideră că este plauzibil, din punct de vedere biologic, ca acest aspect să aibă un impact asupra sănătății.

„Programele de somn neregulate duc la o dereglare recurentă a ritmului circadian, ceea ce, în condiții experimentale, determină creșterea tensiunii arteriale și afectează reglarea glicemiei”, notează echipa în lucrarea sa, adăugând că „perturbarea somnului alterează echilibrul sistemului nervos autonom și procesele inflamatorii”.

Cercetătorii afirmă că rezultatele sugerează necesitatea evaluării regularității somnului – alături de durata acestuia – în cadrul analizelor privind sănătatea cardiovasculară. Ei speră că studiile viitoare vor putea investiga mai aprofundat modul în care stabilizarea programului de somn ar putea contribui la reducerea riscurilor cardiometabolice.