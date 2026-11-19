Președintele României a intrat și el în rândul celor care îl laudă pe vicepremierul Marian Neacșu, care a primit atribuții extinse în Guvern. Acesta susține că vicepremierul este un profesionist care cunoaște în detaliu administrația românească.Marian Neacșu a beneficiat recent de o serie de laude venite din partea premierului Luca Niculescu, a Ioanei Dogioiu și a Oanei Gheorghiu, după ce a primit atribuții extinse în Guvern.

„Domnul Neacșu e un profesionist. Am interacționat de mai multe ori cu domnia sa, încă înainte de a fi președinte, și este un om care cunoaște în detaliu administrația românească, mecanisme, procese legislative, administrative”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă Marian Neacșu are o putere mult prea mare după ce a fost desemnat să coordoneze 12 ministere și avizează proiecte cu impact bugetar mare, Nicușor Dan a explicat că e o normalitate ca un premier să delege atribuții către vicepremier. El susține și că premierul are în continuare puterea să corecteze deciziile vicepremierului.

„Este o practică la guverne ca prim-ministrul să delege atribuții către viceprim-miniștri. Toate guvernele au făcut asta. E evident că prim-ministrul poate să corecteze o decizie pe care viceprim-ministrul o ia într-un sens sau altul. Orice premier din orice țară cu arhitectură constituțională similară a României decide lucrurile care țin de guvern. Tot timpul, într-o ședință de guvern, pot să fie toți miniștrii împotrivă, premierul poate să decidă în sens contrar”, a declarat Nicușor Dan.

Marian Neacșu, coordonatoor pe 12 ministere la decizia lui Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu a stabilit joi, 18 noiembrie, noi atribuții pentru vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, care va asigura coordonarea funcțională a 12 ministere și structuri guvernamentale și va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de ministere. Decizia nr. 463 a fost publicată în Monitorul Oficial și stabilește rolul vicepremierului în coordonarea activității guvernamentale.

Potrivit documentului, Marian Neacșu va aviza proiectele de acte normative care au implicații bugetare, indiferent de ministerul care le elaborează. Astfel, măsurile care presupun cheltuieli din fonduri publice vor trece și prin filtrul vicepremierului înainte de a ajunge în circuitul guvernamental.