Președintele României, Nicușor Dan, a refuzat să spună dacă România a solicitat să fie prezentă la negocierile pentru pacea în Ucraina la care UE trimite o delegație formată din reprezentanții a cinci state. Acesta a susținut că pentru țara noastră este important ca așteptările și punctul nostru de vedere să fie reprezentate la astfel de discuții.

„Așa cum am spus, ce e important pentru noi este ca așteptările și punctul nostru de vedere să fie reprezentate în discuții”, a susținut președintele României.

Președintele susține că grupul celor 5 țări europene care vor merge la negocierile de pace nu a primit un mandat în alb de la țările europene ca să negocieze în locul lor.

„De ce nu e Norvegia reprezentată, care dă șapte miliarde pe an? Ce e important pentru noi este că nu va exista o negociere, nu există un mandat în alb pentru acest grup de cinci plus trei care să negocieze în numele celorlalți și la fiecare etapă va exista o discuție tehnică pe mandatul cu care se merge la acea negociere”, a declarat Nicușor Dan.

Polonia a prins un loc în delegația europană

Liderii Uniunii Europene au convenit vineri, la Dublin, ca Europa să fie reprezentată la viitoarele negocieri de pace privind Ucraina de un grup format din cinci state europene, compus din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și Polonia, alături de reprezentanți ai instituțiilor UE.

Patruzeci de țări europene, reunite săptămâna trecută la Dublin ca un grup mai larg, au semnat o declarație prin care afirmă că orice problemă care afectează securitatea europeană ar trebui decisă cu implicarea europenilor.

Această decizie a venit pe fondul discuțiilor recente purtate la Abu Dhabi între delegațiile SUA, Rusiei și Ucrainei și al temerilor Europei că americanii și rușii ar putea negocia fără a ține cont de interesele de securitate ale continentului.

Înaintea acestui summit de la Dublin, mai mulți lideri europeni, printre care Friedrich Merz, Emmanuel Macron și Giorgia Meloni, au subliniat necesitatea ca Europa să vorbească pe o singură voce.