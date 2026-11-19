Studenții și tinerii din cinci orașe din România vor participa vineri, 20 noiembrie, la proteste organizate simultan în mai multe state europene. Manifestațiile fac parte din campania internațională „International Youth Strike”, desfășurată sub sloganul „Luptăm pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor!”

Protestele sunt anunțate în Cluj-Napoca, București, Timișoara, Iași și Brașov, iar organizatorii estimează că vor participa sute de mii de tineri. La Cluj-Napoca va avea loc și un marș. Protestele au drept scop atragerea atenției asupra unor probleme precum accesul la educație și locuire, creșterea costului vieții, criza climatică și majorarea cheltuielilor militare.

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Unde vor avea loc protestele

Potrivit organizatorilor, protestele vor avea loc în următoarele locații și la următoarele ore:

Cluj-Napoca: marșul va începe la ora 18:00, în fața Facultății de Geografie, de pe strada Clinicilor, și se va încheia în Piața Mihai Viteazu;

București: Piața Universității, de la ora 17:00;

Timișoara: Piața Unirii, de la ora 17:00;

Iași: Piața Națiunii, de la ora 17:00;

Brașov: Modarom, Bulevardul Eroilor nr. 17, de la ora 15:30.

Principalele revendicări ale tinerilor

Obiectivul comun pe care organizațiile îl au este asigurarea unor condiții de trai decente. Un alt punct central al revendicărilor este reprezentat de perspectivele mai bune pentru generațiile tinere.

Manifestul internațional al campaniei cuprinde cinci revendicări principale:

1. Oprirea militarizării și a reînarmării

2. Abolirea tuturor formelor de serviciu militar obligatoriu

3. Solidaritate cu popoarele oprimate, începând cu poporul palestinian

4. Justiție climatică și socială

5. Transformarea radicală a sistemului, împotriva autoritarismului, represiunii și extremei drepte.

Organizatorii evidențiază faptul că sunt alocate sume importante de bani cheltuielilor militare, în timp ce educația, locuirea și serviciile sociale necesită finanțare suplimentară.

De asemenea, reprezentanții campaniei au subliniat faptul că manifestațiile din 20 noiembrie nu reprezintă o acțiune izolată, ci începutul unei mobilizări de durată. Totodată, protestele vor avea loc și în weekend.