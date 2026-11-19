Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, întrebat despre summitul istoric de la Shenzhen, unde Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping s-au așezat la aceeași masă, a ales să minimizeze impactul întâlnirii, pe care a catalogat-o drept „o oportunitate pentru fotografii”. În contrast, Merz a subliniat că reuniunea liderilor europeni de la Berlin a vizat „rezultate substanțiale” pentru securitatea continentului și viitorul Ucrainei.

„Ne facem datoria pentru a ne asigura că Ucraina se poate apăra eficient atât timp cât este nevoie. Facem aceste contribuții pentru a face posibile negocierile de pace și pentru a le desfășura dintr-o poziție de forță”, a precizat cancelarul german la finalul conferinței de la Berlin.

În Europa și la Kiev, reuniunea din Shenzhen a fost privită cu suspiciune și comparată cu Conferința de la Ialta din 1945 din cauza temerilor că marile puteri vor negocia un acord de pace peste capul Ucrainei și al statelor europene.

„Vom continua să sprijinim Kievul atât timp cât este necesar. Dacă vor avea loc negocieri de pace, vom fi implicați. Negocierile pot avea succes doar dacă Ucraina și Europa participă împreună la acest proces. Un format «de tipul Ialta» nu va aduce pacea”, a precizat cancelarul Germaniei.

După ce discuțiile din China s-au încheiat fără anunțarea unor acorduri concrete, cancelarul german a catalogat evenimentul drept o simplă „oportunitate pentru fotografii”, sugerând că a avut doar un rol de imagine pentru liderii prezenți, fără progrese reale.

În același timp, summitul de urgență al „Coaliției de Voință”, organizat chiar la câteva ore distanță de întâlnirea din China, la inițiativa lui Friedrich Merz, a lui Emmanuel Macron și a premierului britanic Andy Burnham, a avut o importanță mai mare.

La finalul întâlnirii, Friedrich Merz le-a oferit europenilor prezenți la Berlin câte o bucată din Zidul Berlinului, ca exemplu a „ceea ce a reprezentat angajamentul de la Ialta pentru Berlin”.

„Vă amintiți probabil că în 1987, președintele Reagan a stat aici, la Berlin, și a spus: «Domnule Gorbaciov, dărâmați acest zid!». Astăzi, îi spunem președintelui Putin: «puneți capăt războiului din Ucraina și haideți să lucrăm împreună pentru a găsi soluții diplomatice». Nu vrem să mai trăim niciodată într-o Europă divizată. Vrem să trăim în libertate și în pace – împreună”, a precizat Merz.

„A intervenit și domnul președinte Trump prin telefon, la un moment dat. În intervenție, președintele Trump a rezumat discuția de azi. Nu a fost un eveniment extraordinar în parcursul fiecăreia dintre părțile implicate. A fost o etapă într-un proces. Statele Unite își doresc pacea în Ucraina. Există discuții și cu partea rusă, și cu partea ucraineană. Există părți care sunt mai optimiste și altele care sunt mai pesimiste că Rusia vrea pacea cu adevărat. Eu sunt printre cele mai pesimiste în acest moment”, a explicat Nicușor Dan.