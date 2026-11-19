Președintele Nicușor Dan a explicat, joi, la Berlin, la ce s-a referit atunci când a declarat că se teme de anul 2028. Șeful statului a confirmat că face trimitere la alegerile parlamentare din 2028 și a recunoscut că temerea sa are legătură cu un posibil rezultat al scrutinului. Nicușor Dan a evitat însă să ofere detalii, dar a lăsat să se înțeleagă că îngrijorarea sa ar putea avea legătură cu o eventuală victorie a AUR.

Întrebat după participarea la reuniunea Coaliției de Voință despre afirmația făcută dimineață la Summitul pentru Guvernanță Digitală, Nicușor Dan a spus că îl îngrijorează posibilul rezultat al scrutinului, fără să ofere însă alte detalii.

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„Am spus două lucruri. Am spus că trebuie să fim serioși în ceea ce privește securitatea și că asta necesită energie și timp, inclusiv participarea la reuniunea de astăzi a Coaliției de Voință, și asta cred că este evident. Când am zis că mi-e teamă de 2028 am vorbit, evident, de alegerile parlamentare din 2028 și nu vreau să dezvolt mai mult. Evident, când spun că mi-e teamă de 2028, spun că îmi e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare, dar nu vreau să comentez mai mult”, a transmis Nicușor Dan în cadrul conferinței de presă.

Jurnalistul a insistat și a vrut să afle dacă președintele se referă la o eventuală venire la putere a extremiștilor. Nicușor Dan a refuzat însă să ofere detalii suplimentare și s-a limitat la răspunsul: „Nu vreau să comentez mai mult”.

Nicușor Dan a spus că se teme de 2028 la Summitul pentru Guvernanță Digitală

Explicația președintelui a pornit de la o declarație făcută tot joi dimineață, la cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, organizat de Edge Institute. Întrebat ce crede că poate realiza România până în 2029, Nicușor Dan a fost invitat să facă un exercițiu de imaginație. În răspunsul său, șeful statului a adus în discuție anul 2028, fără să explice inițial motivul acestei temeri.

„Să ştiţi că mie mi-e frică de 2028. Pe de-o parte, noi nu trebuie să… câteodată uităm, dar nu trebuie să neglijăm contextul de securitate. Din perspectiva asta, uitându-mă înapoi puţin, multă din energia mea şi a oamenilor din jurul meu s-a dus pe problema asta de securitate, care e esenţială şi probabil că, de asemenea, multă energie a statului român se va consuma în direcţia asta. Nu e cel mai fericit lucru, dar este obligatoriu”, a spus Nicușor Dan.

Președintele României nu a explicat de ce a indicat în mod special anul 2028, dar a continuat vorbind despre contextul de securitate, pe care îl consideră o preocupare esențială pentru România. De asemenea, el a explicat că o parte considerabilă a activității sale și a colaboratorilor săi a fost dedicată până acum problemelor de securitate.