Un eveniment dedicat luptei împotriva cancerului, desfășurat joi la Bruxelles, s-a transformat într-o scenă de protest după ce comisarul european pentru Sănătate, Olivér Várhelyi, a fost împroșcat cu cenușă chiar în timpul discursului său. Acțiunea a fost pusă la cale de un grup de activiști și pacienți oncologici care contestă noile planuri ale Uniunii Europene de relaxare a reglementărilor privind pesticidele.

Olivér Várhelyi era pe punctul de a ține un discurs la Summitul european privind cancerul despre eforturile UE de combatere a acestei boli, când doi protestatari au urcat pe scenă și au aruncat cu cenușă asupra acestuia, scrie Mediafax.

„Aceasta este cenușa oamenilor pe care îi veți ucide cu pesticidele”, spune unul dintre cei doi protestatari.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat cu fermitate incidentul.

„Un astfel de comportament este inacceptabil într-o societate liberă și democratică. Fiecare are dreptul să-și exprime opiniile, inclusiv cu privire la politicile UE. Însă nu poate exista loc pentru agresiuni fizice și violență”, a declarat Von der Leyen într-un comunicat.

Potrivit unui comunicat de presă publicat de grupul activist francez „Les Soulèvements de la Terre”, protestul a fost organizat de patru ONG-uri, iar patru persoane au fost arestate.

O altă manifestație a avut loc și în fața locului unde se desfășura summitul, unde fermieri și pacienți cu cancer au încercat să se alăture protestatarilor, însă poliția belgiană s-a opus.

Protestul are loc pe fondul criticilor aduse modificărilor propuse de Comisia Europeană la reglementările UE privind pesticidele, parte a așa-numitului pachet „omnibus X”.

Pachetul vizează simplificarea normelor existente și reducerea sarcinilor administrative, însă activiștii din domeniul mediului și al sănătății avertizează că modificările propuse ar putea slăbi măsurile de protecție a sănătății publice și a mediului.