Aliații Ucrainei s-au întâlnit joi în cadrul unui summit al „Coaliției de Voință” pentru a-și coordona sprijinul militar, energetic și financiar acordat Kievului și pentru a discuta despre posibilitatea participării la negocierile de pace. Această reuniune are loc la doar câteva ore după întâlnirea trilaterală istorică din China dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping.

Summitul a fost găzduit de cancelarul german Friedrich Merz, alături de președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Andy Burnham, în prezența emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Peste 40 de parteneri au fost prezenți la întâlnire.

Reuniunea de la Berlin s-a desfășurat aproape în paralel cu summitul trilateral dintre președintele SUA, Donald Trump, președintele Rusiei, Vladimir Putin, și liderul chinez Xi Jinping, organizat la Shenzhen, în marja summitului APEC.

În timp ce se afla în Air Force One în drum spre casă, Donald Trump i-a sunat pe liderii europeni la summitul de la Berlin pentru a le prezenta, pe scurt, ultimele noutăți despre Ucraina convenite la întâlnirea din China. În timpul apelului, potrivit Politico, ar fi avut loc un moment de tensiune în care Trump i-a criticat pe europeni pentru acordarea de finanțare suplimentară Ucrainei.

La finalul întâlnirii, liderii europeni au arătat că există un front unit și sfidător împotriva ultimelor cerințe ale Rusiei și au precizat că vor oferi sprijin pentru Ucraina „atâta timp cât este nevoie”.

Comentariile europenilor de la Berlin par să minimizeze importanța summitului dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping de la Shenzhen. În acest sens, cancelarul Germaniei a precizat că „un format de tip Ialta nu va aduce pace” deoarece discuțiile secrete dintre superputeri se desfășoară peste capetele celor mai afectați de acest conflict.

În același timp, liderii europeni și trimișii americani pentru pace au insistat că s-au înregistrat unele progrese în discuțiile privind războiul din Ucraina, deși au adus o notă prudentă cu privire la intențiile lui Putin în lunile următoare. Pe de altă parte, emisarul american Jared Kushner a susținut că liderii Rusiei par a fi „confortabili” cu conceptul unor garanții de securitate similare Articolului 5 pentru Ucraina.

Mai mult, Kushner a precizat în cadrul conferinței de presă că Donald Trump a părăsit China cu convingerea că pacea poate fi realizabilă, iar discuțiile de la Berlin au fost „foarte substanțiale și reușite”, dar și „esențiale pentru a ne ajuta să conturăm punctele de vedere”.

„Pentru noi, succesul ar însemna o Ucraină suverană, sigură, prosperă și liberă la sfârșitul războiului”, a spus Kushner, care este convins că aceste discuții au făcut „multe progrese” în ceea ce privește garanțiile de securitate postbelice.

Premierul polonez Donald Tusk le-a spus reporterilor, la finalul întâlnirii, că declarațiile președintelui american după întâlnirea trilaterală pe care a avut-o în China „sunt destul de optimiste”. Cu toate acestea, Tusk a precizat că „încrederea lui Trump în bunăvoința lui Putin este probabil de nezdruncinat”, fapt pentru care europenii sunt sceptici.

„Ar fi bine dacă, mai devreme sau mai târziu, s-ar dovedi că Rusia este cu adevărat pregătită să poarte negocieri de pace”, a precizat Donald Tusk. „Nu cred că este probabil ca Rusia să se așeze la masa negocierilor în mod serios înainte de sfârșitul iernii”, a continuat premierul polonez.

Premierul Marii Britanii, Andy Burnham, a precizat că întâlnirea de astăzi „a oferit o demonstrație uriașă de sprijin” pentru Kiev, iar „atmosfera a fost mai puternică, mai unită și mai hotărâtă”.

„Europa are o poziție de negociere clară, consecventă și unită. Nu este datoria agresorului în acest conflict să stabilească cerințe de securitate ample și nerealiste. Acest lucru este absolut clar pentru noi toți”.

În continuare, fapt reiterat și de premierul britanic, Europa acceptă să discute despre arhitectura de securitate a continentului numai dacă există în prealabil un acord de pace între Ucraina și Rusia.

Pe de altă parte, președintele francez Emmanuel Macron a avut o abordare mai dură în conferința de presă și a precizat că, având în vedere cerințele maximaliste ale Rusiei, este „momentul potrivit pentru a discuta despre aderarea [Ucrainei] la NATO” deoarece Rusia „nu a prezentat nicio propunere concretă și tangibilă pentru pace”.

„Dacă vrem să fim credibili în negocierile de pace, atunci este important ca Ucraina să se apere și să intre în aceste negocieri într-o poziție bună, iar Ucraina poate face acest lucru doar dacă vom continua să sprijinim Ucraina”, a spus Macron. „Toți cei care sunt aici astăzi trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru ca Ucraina să aibă tot ce îi trebuie pentru a rezista și a se apăra…”, a continuat președintele francez.

Friedrich Merz, gazda evenimentului, a precizat că întâlnirea de la Shenzhen a fost „mai presus de toate o oportunitate pentru fotografii”, în timp ce întâlnirea de la Berlin dintre liderii europeni s-a concentrat pe „rezultate substanțiale”.

În această ordine de idei, țările europene vor continua să ofere sprijin solid Ucrainei pe tot parcursul anului următor.