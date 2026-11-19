Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat într-un interviu pentru Digi24 că reducerea taxării pe muncă este una dintre soluțiile analizate de social-democrați pentru creșterea veniturilor persoanelor cu salarii mici, dar a precizat că măsura nu reprezintă începutul impozitării progresive. Liderul social-democrat a susținut că banii rămași în plus la dispoziția angajaților cu venituri reduse s-ar putea întoarce în economie și a subliniat că România ar trebui să urmărească modelul majorității statelor din Uniunea Europeană în privința impozitării progresive.

„E o discuție. Eu am avut și ieri o întâlnire cu ministrul Finanțelor. Detaliile pe ceea ce înseamnă salariul minim sau impozitarea, ca să fiu mai exact, cred că le vom putea da odată cu discuțiile pe buget. Și nu aș vrea să intru eu înainte de discuțiile respective și să prezint lucruri pe care le vom discuta, în mod sigur, argumentat, odată cu prezentarea proiectului de buget”, a declarat Sorin Grindeanu la Digi24.

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Grindeanu a confirmat însă că reducerea taxării muncii se numără printre soluțiile analizate de social-democrați și a subliniat că orice modificare trebuie să țină cont de angajamentele fiscale asumate de România.

„Evident, una dintre soluții este reducerea taxării pe muncă. Evident că luăm în calcul și așa ceva, ca linie directoare”.

Întrebat dacă reducerea taxării pe muncă ar putea reprezenta un prim pas către impozite mai mari pentru salariile ridicate, Sorin Grindeanu a amintit că Partidul Social Democrat a susținut impozitarea progresivă, însă a precizat că măsura propusă are un alt scop.

„Noi am susținut și nu cred că trebuie să ne uităm altundeva decât la ceea ce fac majoritatea țărilor din UE. Știți că noi am susținut acest impozit progresiv, dar nu m-aș hazarda să spun că această reducere a taxării pe muncă este începutul unei impozitări progresive. Nu, este o soluție prin care cei cu venituri mici să poată să aibă un plus, astfel încât acel plus să se întoarcă în economie”, a declarat Sorin Grindeanu.

De ce susține Grindeanu reducerea taxării pe muncă

Sorin Grindeanu a explicat că reducerea taxării veniturilor mici ar putea contribui la stimularea consumului, în condițiile în care România se confruntă, potrivit afirmațiilor sale, cu aproximativ 12 luni de scădere accentuată a consumului și cu o evoluție nefavorabilă a indicatorilor macroeconomici.

„Vorbim de vreo 12 luni despre scăderea abruptă a consumului în România, despre indicatori macroeconomici proști pentru țara noastră și este clar că acel mod de guvernare pe care l-a avut vechiul Guvern este unul care ne-a dus într-o situație economică nefericită”, a mai spus liderul PSD.

Acesta a susținut că PSD a atras atenția încă din primăvara anului trecut asupra direcției economice a României și a amintit consultările realizate de partid în acea perioadă.

„PSD a spus în primăvara anului trecut, în urma unor consultări largi, că direcția este greșită. Și n-a spus doar PSD, ci 80% dintre români, și că trebuie să facem ceva”.

De asemenea, Grindeanu a criticat măsurile prin care fostul Guvern a încercat să reducă deficitul bugetar și a susținut că această țintă poate fi atinsă și prin creștere economică, nu doar prin reducerea cheltuielilor și majorarea taxelor.

„Reducerea deficitului s-a încercat a fi făcută printr-o reducere a cheltuielilor, taxări la mame, la veterani, la invalizi, reducerea consumului și vedem efectele. Reducerea deficitului se poate face și prin creștere economică”.

Ce spune Grindeanu despre banii necesari pentru compensarea reducerii taxării

Întrebat de unde ar urma să vină banii pentru a acoperi diminuarea încasărilor la buget, în cazul reducerii taxării pe muncă, Sorin Grindeanu a afirmat că propunerile trebuie analizate în raport cu ținta de deficit pentru anul 2027. Președintele PSD a precizat că Ministerul Finanțelor ar trebui să prezinte, la jumătatea săptămânii viitoare, raportul privind execuția bugetară de la finalul lunii octombrie.

„Toate aceste discuții pe argumente, pe ceea ce înseamnă respectarea țintei de deficit pentru anul 2027, și astea sunt lucruri nenegociabile, vor fi dezbătute foarte mult. Eu cred că undeva la jumătatea săptămânii viitoare, Ministerul Finanțelor trebuie să vină să prezinte acel raport de la sfârșitul lunii octombrie, odată cu execuția pe luna octombrie”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD și-a exprimat și îngrijorarea privind fondurile din PNRR, afirmând că, potrivit discuțiilor cu ministrul Fondurilor Europene, aproximativ jumătate dintr-o sumă de 6,4 miliarde de euro ar putea fi în pericol.