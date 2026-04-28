Domnișoara Emma Bărbulescu din Șelimbăr a fost călcată de poliție. Acuzațiile, presta servicii estetice fără patalama

Domnișoara Emma Bărbulescu din Șelimbăr, Sibiu a fost călcată de poliție. Acuzațiile, presta servicii estetice fără patalama. Fata ar fi efectuat proceduri de estetică medicală fără a avea acest drept. Totul se petrecea la un punct de lucru situat din Sibiu.

La data de 27 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr.1 Poliție Urbană Sibiu au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități.

În fapt, în perioada octombrie 2021-aprilie 2026, o tânără, de 23 de ani, domiciliată în localitatea Șelimbăr, ar fi efectuat proceduri de estetică medicală fără a avea acest drept, la un punct de lucru situat în municipiul Sibiu, anunță Poliția

Medicamente, substanțe injectabile și un telefon, confiscate

În urma percheziției domiciliare efectuate, au fost ridicate medicamente, substanțe injectabile, aparatură medicală, facturi, bonuri precum și un telefon mobil, în vederea continuării cercetărilor.

Cercetările sunt continuate la nivelul Secției nr.1 Poliție Urbană Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Recomandarea autorului: FOTO / Cristina Spătar, despre OPERAȚIILE estetice. ”Să vezi cât de mult te schimbă”