Anunț oficial: PSD susține că a strâns voturile necesare pentru demiterea lui Ilie Bolojan din funcția de premier al României

Partidul Social Democrat a anunțat, printr-un comunicat oficial, că ar fi reușit să strângă numărul necesar de voturi pentru a trece la moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, invocând nemulțumirile venite din partea populației și blocajele din actul de guvernare. Pentru demiterea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

Moțiunea de cenzură a fost inițiată împreună cu parlamentarii AUR și Grupul PACE și s-ar fi strâns 253 de semnături.

PSD susține că a strâns voturile necesare pentru demiterea lui Ilie Bolojan

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat de presă în care social-democrații susțin că au deja sprijin parlamentar suficient pentru demiterea Executivului.

„PSD a reușit să asigure sprijinul unei majorități parlamentare pentru moțiunea de cenzură împotriva prim-ministrului Ilie Bolojan. Astfel, PSD va realiza o schimbare profundă în modul de guvernare, așa cum a solicitat marea majoritate a cetățenilor români. PSD subliniază că depunerea și adoptarea unei moțiuni de cenzură împotriva unui premier lipsit de legitimitate și fără sprijin parlamentar reprezintă un proces democratic, reglementat la nivel constituțional. Acest mecanism a fost prevăzut în Constituția României tocmai pentru a preveni un blocaj guvernamental provocat de refuzul premierului de a accepta o realitate politică ce nu-i mai permite să își exercite funcția de conducere a Guvernului. Incapacitatea premierului Ilie Bolojan de a-și respecta partenerii de guvernare și de a fi receptiv la problemele și îngrijorările românilor a afectat semnificativ actul de guvernare și a produs numeroase blocaje instituționale”, a transmis PSD.

„Bolojan nu a reușit să implementeze nicio reformă autentică în cele 10 luni”

„Din cauza orgoliilor și încăpățânării politice a premierului, România a ajuns în recesiune, consumul s-a prăbușit, producția a scăzut, iar inflația a retezat puterea de cumpărare a cetățenilor. Ar fi fost iresponsabil din partea PSD să nu intervină pentru a opri acest declin economic și social! Dincolo de discursul demagogic, premierul Bolojan nu a reușit să implementeze nicio reformă autentică în cele 10 luni în care a condus Guvernul României. Insinuarea că a reformat România prin tăieri de venituri, prin creșteri de taxe, prin sărăcirea populației și prin sufocarea fiscală a IMM-urilor și a antreprenorilor români denotă o înțelegere rudimentară a mecanismelor economice și o deconectare totală de la realitățile din România”, a adăugat PSD.

Ce ar putea urma după demiterea lui Bolojan

„Retragerea sprijinului politic al premierului Ilie Bolojan și demiterea sa prin mecanismul democratic al moțiunii de cenzură deschid calea pentru formarea unui guvern funcțional, care să fie condus de un premier capabil de colaborare. În contextul geopolitic complicat în care ne aflăm, România are nevoie urgent de o conducere coerentă, fără blocaje și fără orgolii politice, care să poată asigura buna administrare și relansarea economică”, a precizat Biroul de Presă al PSD.

